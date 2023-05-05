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影／藝人黃豪平屏東演講車禍 計程車路口左轉撞曳引車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

藝人黃豪平昨受邀到屏東美和科技大學演講，昨他在臉書發文，他搭計程車遭後方曳引車碰撞，他的經紀人當下頭部遭撞擊，意識清醒，他除了前額擦傷和右手臂痠痛，其他無大礙，依原定行程完成演講。今曳引車行車記錄器影像曝光，計程車在路口左轉時撞上直行曳引車。

內埔警分局指出，昨中午12點接獲報案，台1線407.8公里發生車禍，計程車司機張姓男子載著兩名乘客，行駛在台一線屏光路北向外側快車道，在路口要左轉時，與行駛內側車道同方向郭姓男子駕駛曳引車發生車禍。雙方駕駛、2名乘客現場都無就醫，計程車司機、曳引車司機酒測值均為零。

警方提醒，依道路交通安全規則102條規定，汽車左轉彎時，應距交叉路口30公尺前顯示方向燈變換進入內側車道或左轉車道，避免車流交織而衍生交通事故。駕駛人如未依規定駕車，可依道路交通管理處罰條例第48條1項4款，處以新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

曳引車與計程車在路口發生車禍。記者劉星君／翻攝
曳引車與計程車在路口發生車禍。記者劉星君／翻攝
曳引車與計程車在路口發生車禍。記者劉星君／翻攝
曳引車與計程車在路口發生車禍。記者劉星君／翻攝
曳引車與計程車在路口發生車禍。記者劉星君／翻攝
曳引車與計程車在路口發生車禍。記者劉星君／翻攝
曳引車與計程車在路口發生車禍。記者劉星君／翻攝
曳引車與計程車在路口發生車禍。記者劉星君／翻攝
計程車在路口左轉，撞上直行的曳引車。記者劉星君／翻攝
計程車在路口左轉，撞上直行的曳引車。記者劉星君／翻攝
黃豪平今下屏東演講，竟意外遇上車禍。圖／摘自臉書
黃豪平今下屏東演講，竟意外遇上車禍。圖／摘自臉書

計程車 車道 車禍

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