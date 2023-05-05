影／藝人黃豪平屏東演講車禍 計程車路口左轉撞曳引車

藝人黃豪平昨受邀到屏東美和科技大學演講，昨他在臉書發文，他搭計程車遭後方曳引車碰撞，他的經紀人當下頭部遭撞擊，意識清醒，他除了前額擦傷和右手臂痠痛，其他無大礙，依原定行程完成演講。今曳引車行車記錄器影像曝光，計程車在路口左轉時撞上直行曳引車。

內埔警分局指出，昨中午12點接獲報案，台1線407.8公里發生車禍，計程車司機張姓男子載著兩名乘客，行駛在台一線屏光路北向外側快車道，在路口要左轉時，與行駛內側車道同方向郭姓男子駕駛曳引車發生車禍。雙方駕駛、2名乘客現場都無就醫，計程車司機、曳引車司機酒測值均為零。