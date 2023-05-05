影／沙鹿市場道路擺攤多次勸導無效 民眾錄影嗆警開單

有網友在臉書「沙鹿之美」發文，指警方昨傍晚6點多在沙鹿區大同街177巷開單，並指「沙鹿派出所對大同路水果攤的依法執行真的很讚！」但影片中錄影人士卻不停質問警方是否針對特定店家，火藥味十足。清水警分局表示，許男長期占用道路擺攤賣水果，已遭檢舉17次，警方勸舉、舉發4件，仍繼續擺攤，昨警依規定告發並將物品依廢棄物清理法清除。而攤商許女徒手推警左手臂，依妨害公務罪嫌移送。

昨天傍晚5點20分，清水警分局沙鹿分駐所員警到沙鹿區居仁里大同街177巷進行取締道路障礙及違規設攤，傍晚6點13分執行道路障礙清除完畢，警方騎乘警用機車離去時，遭該攤位攤商46歲許女徒手推執勤員警的左手手臂，該警員未收傷，現場依妨害公務罪嫌將許女帶回，全案依妨害公務移請台灣台中地方檢察署偵辦。

有網友將警方取締過程錄影上傳「沙鹿之美」社群，引發網友留言討論，多數網友認同警方嚴正執法取締違規攤商，「錯就是錯，並不是擺攤了N年就變成合理化，以前只是都沒取締」、「看不出虛心在哪，如果虛心接受就不會說些有的沒的，還錄影。支持警察執法。」

也有網友認為時機差，攤販作生意困難，希望政府能規劃合法攤位讓大家設攤做生意，「這樣大家都互相檢舉 明天要血流成河了」，更有網友直言「引爆沙鹿市場風暴」，釀成警民對立衝突。

清水警分局表示，在沙鹿區大同街許男長期占用道路擺設水果攤妨礙交通，本分局自3月至今接獲110報案紀錄，共計17次，期間經警方多次勸導、並舉發共4件。許男經警方多次勸導，依舊堆置妨礙交通的物品。

昨天傍晚4點41分，警方再度發現許男在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通的物品，即上前往勸導。5點20分再次勸導，未料，許男依舊未改善，警方依道路交通管理處罰條例第82條第1項1款在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物依法舉發。