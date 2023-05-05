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澎湖觀光客搭艇遊馬公港 快艇翻覆3人獲救
海巡署金馬澎分署第七岸巡隊，昨天晚間，發現1艘快艇返航，在馬公港邊翻覆，船上3名男女落海，立即動員救人。3人獲救無大礙。
昨晚9時50分，馬公漁港安檢所案山執檢站人員監控船筏進港，發現這艘民營快艇，船上載有1男2女欲返回港區停泊，疑似因他船進港產生造浪效應，導致船體不穩翻覆。
案山執檢站人員發現船筏翻覆，立即趕去投放救生圈，同時回報請求支援，先將1名女性乘客救上岸。馬公漁港安檢所接獲通報後，立即派遣6車10人到場協助救援，才背負魚雷浮標下水，將當時攀附翻覆船體的2名男子救上岸。
獲救民眾上岸後，意識清楚無明顯外傷，表示不需送醫，其中2名男女觀光客由海巡人員送返飯店；直到今天由船主協請吊車業者扶正。
第七岸巡隊表示，澎湖地區正值花火節觀光旺季，湧入大量觀光人潮，每年均會發生多起意外及救生救難案件，呼籲民眾前往海邊或港口，從事相關休閒活動時，應謹慎小心，如遇危急狀況，撥打「118」求救。
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