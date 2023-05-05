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逃逸移工藏百元髮廊變魔髮師 移民署喬裝剪頭客逮2女
越南籍2名阮姓移工來台當製造業技工，後逃逸1到2年時間，移民署高雄市專勤隊獲報，2人藏匿在高雄岡山區越南籍同鄉開設的百元髮廊，化身魔髮師，因長相甜美、技術純熟，每天接客10餘人，專勤隊員喬裝剪髮客逮獲2女和同鄉雇主。
移民署高雄市專勤隊日前獲報，在岡山火車站附近巷弄由越南籍配偶經營的百元平價髮廊，在工廠工作的外籍移工多，有理髮商機，疑有失聯移工藏身該處從事美髮工作。
專勤隊人員喬裝剪髮客，暗中探查，發現該間髮廊提供百元理髮及複雜的染燙造型等多樣化服務，符合逃逸移工特徵的2名分別為29歲和36歲的阮姓女子，在店內擔任美髮師，2人手腳俐落，洗剪染燙手藝佳，也因長相甜美及親切服務，吸引不少附近工作的同鄉合法移工上門消費。
專勤隊人員4月23日見時機成熟，前往查緝，當場將2女逮捕，連同40歲的陳姓雇主一同帶回查辦。專勤隊員查出2女分別在2018年和2019年來台當製造廠的技工，逃逸1到2年的時間。
2女落網後聲稱，原預計把握移民署實施「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」主動到案，聯袂返回越南開設美髮沙龍，沒想到還沒投案就被查獲，移民署後續2人將依法收容等候遣返，另依違反就業服務法將雇主陳女移送裁處。
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