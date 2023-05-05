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美艷女網友勾高雄大叔 他急匯45萬買茶餅警出招封鎖
62歲張姓男子認識2名美艷女網友，二擇一選了溫姓女子交往，溫聲稱公司積欠45萬工程款，有意出售普洱茶餅應急，買茶可自飲兼保值，讓張信以為真，至銀行匯款，幸遇行員和警方勸阻，警方戳破詐騙伎倆，教張直接封鎖對方，以杜後患。
左營警分局舊城派出所所長羅健賓、警員張子帆，昨天上午10時20分許，獲報左營大路上的台灣銀行有一名張姓男子，疑似遭詐騙，要匯款45萬元，於是趕抵銀行了解。
警方到場後，向張男關懷提問，張告知警方，在臉書結識一名主動加好友的女網友，經其介紹，又在通訊軟體LINE認識2名張姓和溫姓2網友，後來他選了溫女當聊天對象。
張說，女方每天噓寒問暖，讓他心動想和對方交往，1個月後，女方表示，因開設的公司積欠工程款45萬元，急需周轉，有意出售普洱茶餅周轉，向他鼓吹買茶餅可自飲，還可保值當投資，於是聽信對方說詞，匯款相助。
警方聽完張的說詞，告知張是詐騙集團慣用的交友及投資詐騙手法，張才恍然大悟，警方為避免張再落入對方話術圈套，教他直接封鎖並刪除2女帳號，杜絕受騙的機會。
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