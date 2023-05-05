台61線爛泥釀10車打滑自撞 曳引車駕駛抓到了

台61線西濱快速道路台中段南下138公里處，本月2日晚間7時多，路面出現大量泥土，造成9輛轎車與1輛黃牌重機打滑撞牆、車身遭爛泥噴濺，被害車主發文怒批 「無良駕駛」。涉嫌肇事45歲廖姓駕駛前天到案，坦承因拖車尾門安全鐵鉤損壞，導致泥土掉落釀禍。警方將依道路交通管理處罰例最高可處1萬8千元罰鍰。

本月2日晚間7點23分，大甲警分局接獲報案，在台61線138K處發生10部車輛事故。大甲分局員警到場發現，車禍原因是路面上有大量泥土，導致車輛打滑失控自撞道路牆面。

大甲分局隨即啟動交通快打部隊機制，將台61線南下136至138K全線封閉以免再有車輛發生追撞，由轄區海墘所長許棋舜擔任現場指揮官，協同大安分駐所、交通分隊與緩撞車等10名線上勤務人員至現場實施交通疏導管制及事故處理，另請海線工務段派員清理現場，當晚10點20分全線交通即恢復正常通行。

警方接獲熱心民眾提供於疑似掉落泥土的肇事車輛情資外，經與臨近清水分局確認，並以車追車方式調閱沿線監視器(CCTV)影像，一再比對該車行駛台61線前後之路面狀況，確認肇事車輛為45歲廖男所駕駛的曳引車。

廖姓駕駛3日到案說明，並坦承他行經台61線前往台中港途中，因拖車尾門安全鐵鉤在行駛時不明原因損壞，無法完全關閉，導致泥土掉落。

大甲交通分隊表示，全案依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款「汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，處廖姓駕駛3000元以上1萬8,000元以下罰鍰。