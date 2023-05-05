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工程師交網友淪詐欺共犯 提供帳戶欲轉存128萬遭法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

48歲吳姓男子網路交友，在不知情下提供銀行帳戶給詐團使用洗錢，前後共匯入3筆128萬元。這個月3日他將128萬提出，準備存入一個虛擬貨幣平台錢包，行員一聽覺得有異報警前來，警一查才發現這128萬金流是詐款，吳男淪為詐團洗錢工具被帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，48歲吳男是一名工程師，上個月3日他透過Tinder交友網站認識一名外國女子，對方自稱是一間工廠負責人，當天雙方互加what’s app持續聊天一個月。這個月2日女網友謊稱自己的帳戶無法收進貨款，需要借助吳男在台灣的銀行帳戶幫忙收款，吳男不疑有他提供自己銀行帳戶給女網友使用。

翌日（3日）女網友要吳男將128萬貨款領出，並存入一個虛擬貨幣平台錢包。當天約莫上午9時許，吳男到新北市蘆洲區中山一路100號土地銀行，依女網友指示提出128萬，再存入虛擬貨幣平台錢包內。

行員發現有異通知警方前來協處，經警到場詢問吳男匯款用途，吳男吞吐說出是要買虛擬貨幣，面對警方詢問這金流來源他卻支吾其詞交代不清，讓警覺得奇怪帶回查辦，這一查才發現128萬金流來源皆是詐騙贓款，吳男這才說出是受女網友拜託代收台灣貨款。

偵詢時吳男辯稱只是提供銀行帳戶協助網友收取貨款，否認自己是詐騙集團共犯，警詢後依詐欺罪嫌將吳男移送法辦。警方呼籲，網路交友須小心警慎，切勿隨意提供帳戶給予他人，有可能會變成詐騙集團所使用之人頭帳戶，更可能涉及詐欺、洗錢防制法等刑事責任。

吳姓男子與詐團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子與詐團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子與詐團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子與詐團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子與詐團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子與詐團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子在不知情下，提供銀行帳戶給詐團使用遭法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子在不知情下，提供銀行帳戶給詐團使用遭法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子與詐團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子與詐團對話內容。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子在不知情下，提供銀行帳戶給詐團使用遭法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子在不知情下，提供銀行帳戶給詐團使用遭法辦。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣

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