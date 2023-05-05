你們是誰？ 7外籍移工出入老舊平房 鄉民報警調出身分

雲林二崙鄉民最近經過大同村1處民宅附近，常見一票外籍移工出入，心裡疑惑「難道是移工宿舍嗎？」但仔細觀察多天，發現這些面孔很陌生，甚至擔憂「會不會幹壞事！」緊張的報警處理，西螺警分局動員查緝，住在這裡的7名越籍男女全部被逮，並查出身分均為失聯移工，訊送移送雲林專勤隊。

二崙鄉大同村1處平房屋主將其改為出租套房對外招租，過去都沒什麼異狀，直到近期，附近居民察覺，怎麼有一些從未謀面的外籍移工進進出出，疑似在此定居，由於常在新聞報導上看見部分犯罪會選在偏僻或不起眼的房屋進行，焦急純樸小鎮被汙染的憂心湧上，於是向警方報案。

西螺警方埋守平房周邊，前天傍晚伺機衝進平房內抓人「給我一個一個出來！」大聲喝斥仍躲在屋內不敢露臉的失聯移工，周旋多時才願意現身，共逮獲遭通緝的越南籍29歲陳姓男子及另5男1女。