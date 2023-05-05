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你們是誰？ 7外籍移工出入老舊平房 鄉民報警調出身分

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林二崙鄉民最近經過大同村1處民宅附近，常見一票外籍移工出入，心裡疑惑「難道是移工宿舍嗎？」但仔細觀察多天，發現這些面孔很陌生，甚至擔憂「會不會幹壞事！」緊張的報警處理，西螺警分局動員查緝，住在這裡的7名越籍男女全部被逮，並查出身分均為失聯移工，訊送移送雲林專勤隊。

二崙鄉大同村1處平房屋主將其改為出租套房對外招租，過去都沒什麼異狀，直到近期，附近居民察覺，怎麼有一些從未謀面的外籍移工進進出出，疑似在此定居，由於常在新聞報導上看見部分犯罪會選在偏僻或不起眼的房屋進行，焦急純樸小鎮被汙染的憂心湧上，於是向警方報案。

西螺警方埋守平房周邊，前天傍晚伺機衝進平房內抓人「給我一個一個出來！」大聲喝斥仍躲在屋內不敢露臉的失聯移工，周旋多時才願意現身，共逮獲遭通緝的越南籍29歲陳姓男子及另5男1女。

突然有如此多人一下子聚集在一起，實在太不尋常，警方破獲這處失聯移工的居所後，分局長曾冠螢強調，將持續追查轄內是否還有可能潛藏製毒、製槍、汽機車解體工廠，詐欺、賭博機房及私行拘禁帳戶開戶人處所等高風險犯罪處所。

雲林警方查緝二崙大同村1處平房，抓到7名越籍男女失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方查緝二崙大同村1處平房，抓到7名越籍男女失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
雲林二崙鄉民舉報大同村1處平房有一票陌生臉孔的外籍移工出入，憂心治安於是報警，屋內7名越籍男女失聯移工全遭逮。記者陳苡葳／翻攝
雲林二崙鄉民舉報大同村1處平房有一票陌生臉孔的外籍移工出入，憂心治安於是報警，屋內7名越籍男女失聯移工全遭逮。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方查緝二崙大同村1處平房，抓到7名越籍男女失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方查緝二崙大同村1處平房，抓到7名越籍男女失聯移工。記者陳苡葳／翻攝

移工 賭博 通緝

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