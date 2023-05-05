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詐騙台東老婦被識破 詐團囂張嗆警臂章號碼
台東1名7旬老婦接獲誆稱是姪兒的詐騙電話，表示投資忘帶存摺和印章，需借錢周轉，老婦不疑有他，至銀行匯款時，被機警員警及行員關心，果然是詐騙集團欲行騙，詐團當場被識破，還囂張反嗆員警臂章號碼。
保七總隊第一大隊南部第三分隊指出，這名7旬老婦日前台灣銀行台東分行櫃台準備匯款20萬元現金，駐行員警及行員主動關心，聽聞老婦匯款理由後，高度懷疑是詐騙集團手法，員警即以老婦手機LINE回撥求證。
員警詢問該姪子的姓名及其父親的名字後，詐騙集團吱唔其詞，不知可否，情急之下，更是囂張反嗆員警的背章號碼是多少？隨後掛上電話。經請老婦以手機聯絡其胞弟確認姪兒是否借款，才驚覺姪兒根本没有跟她借款及要求匯款，這一切都是詐騙集團所為。
據了解，詐騙集團撥打電話至老婦家中邀請加入LINE，再以LINE撥打電話誆稱是老婦姪兒，立即告訴阿嬤因為「投資醫療器材但沒帶到存摺和印章，想跟阿嬤借款新台幣45萬元週轉」，要求匯款到他朋友的戶頭，並表示隔日即可還款。
保七總隊特別呼籲，詐騙集團經常以LINE或電話變音等「猜猜我是誰」的方式，偽裝成親朋好友，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，匯款前需多方求證，以免受騙上當。
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