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中壢警宣傳反詐騙 國台客語三聲道造福各聽眾

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

詐騙無所不在，反詐欺已經成為生活的一部份，桃園中壢警分局於受邀到客家公共傳播基金會FM105.7「講客廣播電台」，以客家話向大家宣導最常見的詐欺手法「假網拍」詐欺。

講客廣播電台為能提升民眾反詐欺意識及識別詐欺的能力，不僅在臉書粉絲專頁「客新聞 HakkaNews」持續拍攝反詐小短片，昨更邀請中壢警分局副分局長詹枝松、偵查隊長陳志鵬、偵查佐劉素妃接受講客廣播電台「good morning！HAKKA！」節目主持人宋菁玲專訪。

節目中詹枝松及陳志鵬向大家解釋生活中常見的詐欺手法外，偵查佐劉素妃更以流利的客家話在節目中針對最常見的「假網拍」詐欺手法加以剖析，教大家如何看破詐欺集團的手腳。

客家公共傳播基金會與中壢警分局一起邀請大家「愛說客，反詐欺」，當自己的「財產守門人」，警方也呼籲民眾勿輕易受騙上當。

客家公共傳播基金會與中壢警分局一起邀請大家「愛說客，反詐欺」，當自己的「財產守門人」，警方也呼籲民眾勿輕易受騙上當。圖／中壢警分局提供
客家公共傳播基金會與中壢警分局一起邀請大家「愛說客，反詐欺」，當自己的「財產守門人」，警方也呼籲民眾勿輕易受騙上當。圖／中壢警分局提供
桃園中壢警分局於受邀到客家公共傳播基金會FM105.7「講客廣播電台」，以客家話向大家宣導最常見的詐欺手法「假網拍」詐欺。圖／中壢警分局提供
桃園中壢警分局於受邀到客家公共傳播基金會FM105.7「講客廣播電台」，以客家話向大家宣導最常見的詐欺手法「假網拍」詐欺。圖／中壢警分局提供

詐欺 講客廣播電台 客家話

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