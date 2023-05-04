中壢警宣傳反詐騙 國台客語三聲道造福各聽眾
詐騙無所不在，反詐欺已經成為生活的一部份，桃園中壢警分局於受邀到客家公共傳播基金會FM105.7「講客廣播電台」，以客家話向大家宣導最常見的詐欺手法「假網拍」詐欺。
講客廣播電台為能提升民眾反詐欺意識及識別詐欺的能力，不僅在臉書粉絲專頁「客新聞 HakkaNews」持續拍攝反詐小短片，昨更邀請中壢警分局副分局長詹枝松、偵查隊長陳志鵬、偵查佐劉素妃接受講客廣播電台「good morning！HAKKA！」節目主持人宋菁玲專訪。
節目中詹枝松及陳志鵬向大家解釋生活中常見的詐欺手法外，偵查佐劉素妃更以流利的客家話在節目中針對最常見的「假網拍」詐欺手法加以剖析，教大家如何看破詐欺集團的手腳。
客家公共傳播基金會與中壢警分局一起邀請大家「愛說客，反詐欺」，當自己的「財產守門人」，警方也呼籲民眾勿輕易受騙上當。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言