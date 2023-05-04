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里長為1間破爛鐵皮屋拍片請命 細說苦命老人說不出的痛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮溝皂里長蔡修榮，不忍里內一位年近八旬的苦命老人，帶著兩名重度智障兒子，生活在一間破爛生鏽的鐵皮屋裡，僅約十坪三人生活數十載，雨天漏水，晴天蚊蠅滿天飛，經年臥床兒子屎尿失禁，滿屋惡臭難聞，搖搖欲墜的陋屋，將隨時傾塌，改建須一筆費用，里長無奈請人拍片向各界求援，幾天下來愛心如潮，有慈善團體願出面建屋，縣府也將於明天前往探視。

蔡修榮說，蔡老先生年近80，早年苦力照顧兩名中度和重度智障兒子，年老無法工作，只能靠拾荒維生，三人擠在約十坪的小鐵皮屋內，房間廁所廚房連一體，毫無衛生可言，整棟屋子鏽蝕斑斑，樑柱傾頹只靠幾線鐵絲撐力，到處搖搖晃晃，雨天家裡淹大水，晴天則是蚊蠅滿屋，沒電燈不亮，如廁只能摸黑著上，像這樣的苦人家，台灣恐怕不多見。

修建須要一筆龐大費用，想透過政府協助，公文往返，這間弱不禁風的陋屋恐已不保，於是請人幫忙拍片，把蔡老先生實際生活遭遇拍成影片，以「痛也說不出口」為片名如實推播，片中除拍攝老人的住家和臥床滿身蒼蠅的兒子，當這位苦命老人家對著鏡頭說了一句「請幫幫我！」，無助的呼喊深深觸動許多人的心。

兩天來網路發酵，各方愛心如潮，連北港鎮長蕭美文都跑去幫忙整理內務，雲林縣長張麗善將啟動「雙B」救助計畫，明天將前往探視，更有慈善義工隊將替蔡家重建愛心屋。

蔡榮修感謝各方善心，除了修建房子，給蔡老先生一個安穩的家，由於兩名40多歲的兒子無法工作，冷熱無感，無力自己生活，老先生已年邁實無法再照顧兒子，他也希望各界協助安置老先生的兩名兒子，好讓老人家得以安養晚年。

老先生的40多歲心障兒子經年臥床，冷熱無感，全靠老爸照顧。記者蔡維斌／翻攝
老先生的40多歲心障兒子經年臥床，冷熱無感，全靠老爸照顧。記者蔡維斌／翻攝
家中十分簡陋。記者蔡維斌／翻攝
家中十分簡陋。記者蔡維斌／翻攝
三人擠在約十幾坪的破舊老屋中生活數十年。記者蔡維斌／翻攝
三人擠在約十幾坪的破舊老屋中生活數十年。記者蔡維斌／翻攝
年近八旬的蔡老先生露出無助眼神，令人同情。記者蔡維斌／翻攝
年近八旬的蔡老先生露出無助眼神，令人同情。記者蔡維斌／翻攝
里長蔡榮修為老人請命，呼籲各界幫助這名無助的苦命老人。記者蔡維斌／翻攝
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兒子 愛心 北港

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