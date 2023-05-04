不給香蕉挨踢！南投小學生漏尿出血 家屬控在校遭排擠
南投有民眾投訴，某國小家長會長女兒因要香蕉不成，踢傷同學下體；受傷學生姊姊昨深夜再發文控訴，會長女兒常找藉口排擠她妹，動手後還很悠哉聊天，並質疑校方偏袒對方。教育處則表示，事發後，校方第一時間就依校安通報霸凌法規辦理，行為人學生也向對方致歉，將加強輔導管教，來改善學生間相處關係。
南投2名小學六年級女童上周五因午餐水果「香蕉」發生糾紛，其中1人是會長女兒，她因向同學索要香蕉不成而動手，該同學當下告知別再打，她仍不停手，同學便出腳反擊，會長女兒再回踢，踢傷同學下體；昨天被PO上地方臉書社團投訴爆料，校方也出面證實有學生因香蕉起衝突。
校方也說明，該事件是會長女兒先動手拍打同學肩膀，之後雙方一來一往拍打對方，受傷同學有出言制止，才反踢會長女兒，之後遭到回踢並踢傷。事後針對兩人間糾紛，校方有請雙方家長到校溝通，成立調查小組，並通報教育處，但雙方家長認知有落差，協調未果，受傷家長有提到會循法律途徑，並訴諸媒體。
針對該事件，昨深夜有自稱是受傷學生的姊姊在Dcard上發文指出，她妹被踢後因骨盆器官挫傷出現漏尿、出血、痛麻等狀況，已驗傷並持續回診休養；更控訴，會長女兒平時會找藉口聯合全班排擠她妹，這次還動手打人，痛斥才國小就那麼霸道，並質疑校方偏袒對方，對外說法帶偏輿論風向。
她指出，事發後校方急著找她父母和解，會長女兒在談和解後的當晚仍在悠哉的在班級群組聊天，根本沒在反省，父母想給對方一個教訓，又怕被打壓才訴諸媒體，若對方態度依舊將尋求法律途徑。並強調凸顯會長女兒，是因她是同校畢業，從以前會長的小孩在校就比較「被照顧」，校方公正，並盼施暴者真心認錯改正。
對此，南投縣教育處表示，校方在知悉家長陳情反映，第一時間進行校安通報依霸凌事件法規辦理，由學校調查釐清相關案情，另雙方家長均有到校溝通，表達看法及意見，經協調行為人學生也對自己不對之處向對方致歉。為導正學生偏差行為，由教育處及學校對學生加強輔導，透過專業輔導及正向管教孩子，來改善學生之間相處關係，也讓家長安心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言