不給香蕉挨踢！南投小學生漏尿出血 家屬控在校遭排擠

南投有民眾投訴，某國小家長會長女兒因要香蕉不成，踢傷同學下體；受傷學生姊姊昨深夜再發文控訴，會長女兒常找藉口排擠她妹，動手後還很悠哉聊天，並質疑校方偏袒對方。教育處則表示，事發後，校方第一時間就依校安通報霸凌法規辦理，行為人學生也向對方致歉，將加強輔導管教，來改善學生間相處關係。

南投2名小學六年級女童上周五因午餐水果「香蕉」發生糾紛，其中1人是會長女兒，她因向同學索要香蕉不成而動手，該同學當下告知別再打，她仍不停手，同學便出腳反擊，會長女兒再回踢，踢傷同學下體；昨天被PO上地方臉書社團投訴爆料，校方也出面證實有學生因香蕉起衝突。

校方也說明，該事件是會長女兒先動手拍打同學肩膀，之後雙方一來一往拍打對方，受傷同學有出言制止，才反踢會長女兒，之後遭到回踢並踢傷。事後針對兩人間糾紛，校方有請雙方家長到校溝通，成立調查小組，並通報教育處，但雙方家長認知有落差，協調未果，受傷家長有提到會循法律途徑，並訴諸媒體。

針對該事件，昨深夜有自稱是受傷學生的姊姊在Dcard上發文指出，她妹被踢後因骨盆器官挫傷出現漏尿、出血、痛麻等狀況，已驗傷並持續回診休養；更控訴，會長女兒平時會找藉口聯合全班排擠她妹，這次還動手打人，痛斥才國小就那麼霸道，並質疑校方偏袒對方，對外說法帶偏輿論風向。

她指出，事發後校方急著找她父母和解，會長女兒在談和解後的當晚仍在悠哉的在班級群組聊天，根本沒在反省，父母想給對方一個教訓，又怕被打壓才訴諸媒體，若對方態度依舊將尋求法律途徑。並強調凸顯會長女兒，是因她是同校畢業，從以前會長的小孩在校就比較「被照顧」，校方公正，並盼施暴者真心認錯改正。