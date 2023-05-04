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影／嘉義報廢汽車廠大火 空軍基地消防車支援超強水柱
嘉義縣明吉松汽車零件場今發生嚴重火警，現場堆滿易燃物不斷發出爆炸聲，消防隊晚上6點53分獲報到場，燃燒面積約1000平方公尺，消防水柱不夠強，水上鄉長林湘亭立即協調空軍基地消防車支援，目前火已熄滅，零件廠老闆莊添松在場外因受驚嚇，換氣過度送醫治療。
水上鄉長林湘亭說，明吉松汽車零件場火勢強大，濃煙直竄天際，汽車零件回收場有殘留機油、黑油等易燃物，現場不斷發出爆炸聲，因場地面積大，消防水柱不夠強，立即協調空軍基地消防車到場，以強力水柱控制火勢，盼盡速撲滅減少店家損失。
消防隊表示，今天下午6點53分接獲民眾報案，水上鄉中山路二段發生汽車資源回收廠火警，立即派遣水上、嘉太、鹿草、太保、三和、雙福、祥和、朴子及大隊部等8個分隊，2層樓鐵皮建築物燃燒面積約1000平方公尺，1名民眾換氣過度送醫，目前火勢已撲滅，詳細起火原因仍待火調釐清。
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