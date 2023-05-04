快訊

海龍證實國泰世華退出聯貸案 大型行庫恐掀跳船潮

獨／台大醫學系學生重考占缺 應屆考生「遭卡」提訴願結果出爐

多圖／旅日千萬要避開！日本黃金周景點炸人潮 「觀光變排隊」擠到動不了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉義報廢汽車廠大火 空軍基地消防車支援超強水柱

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣明吉松汽車零件場今發生嚴重火警，現場堆滿易燃物不斷發出爆炸聲，消防隊晚上6點53分獲報到場，燃燒面積約1000平方公尺，消防水柱不夠強，水上鄉長林湘亭立即協調空軍基地消防車支援，目前火已熄滅，零件廠老闆莊添松在場外因受驚嚇，換氣過度送醫治療。

水上鄉長林湘亭說，明吉松汽車零件場火勢強大，濃煙直竄天際，汽車零件回收場有殘留機油、黑油等易燃物，現場不斷發出爆炸聲，因場地面積大，消防水柱不夠強，立即協調空軍基地消防車到場，以強力水柱控制火勢，盼盡速撲滅減少店家損失。

消防隊表示，今天下午6點53分接獲民眾報案，水上鄉中山路二段發生汽車資源回收廠火警，立即派遣水上、嘉太、鹿草、太保、三和、雙福、祥和、朴子及大隊部等8個分隊，2層樓鐵皮建築物燃燒面積約1000平方公尺，1名民眾換氣過度送醫，目前火勢已撲滅，詳細起火原因仍待火調釐清。

嘉義報廢汽車廠大火，空軍基地消防車支援超強水柱。記者呂慧瑜／攝影
嘉義報廢汽車廠大火，空軍基地消防車支援超強水柱。記者呂慧瑜／攝影
嘉義報廢汽車廠大火，空軍基地消防車支援超強水柱。記者呂慧瑜／攝影
嘉義報廢汽車廠大火，空軍基地消防車支援超強水柱。記者呂慧瑜／攝影

爆炸 鄉長 空軍

延伸閱讀

嘉義水上台1線報廢汽車廠燃燒 火勢猛烈黑煙衝天際

嘉義歷史建築「吳杯初濟生醫院」開幕 展示醫療古文物

西半部擴散條件差 台中至嘉義空氣品質亮橘燈

天主教教宗方濟各任命 方濟會士黃敏正神父出任台南教區主教

相關新聞

im.B吸金詐騙25億 首腦8人聲押禁見

由台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆吸金詐騙，逾5000名民眾遭騙共25億元，刑事局昨拘提實際負責人曾...

嘉義水上台1線報廢汽車廠燃燒 火勢猛烈黑煙衝天際

嘉義縣水上鄉台1線喜多多宴會廳對面報廢汽車解體場，今天下午6點53分通報火警，現場大火猛烈火勢延燒，黑煙火舌直衝天際，嘉...

影／嘉義報廢汽車廠大火 空軍基地消防車支援超強水柱

嘉義縣明吉松汽車零件場今發生嚴重火警，現場堆滿易燃物不斷發出爆炸聲，消防隊晚上6點53分獲報到場，燃燒面積約1000平方...

影／桃園黑色轎車失控連撞15汽機車 2騎士受傷站不起

桃園市51歲廖姓男子駕駛黑色轎車與范姓男子駕駛白色轎車，今天傍晚在平鎮區中豐路與環南路三段路口疑似擦撞發生車禍，廖男黑色...

小四生墜樓亡師生震驚難接受 家長盼謝國樑協助查死因

基隆市一名小四男童昨天被發現倒臥一處公寓外送醫，昨晚宣告不治，警方今天報請檢方相驗，疑從住處公寓頂樓墜落，但家長質疑死因...

風勢大！ 屏縣新埤消防隊後方河床雜草火警延燒逾4小時

屏東縣新埤鄉消防隊後方、新埤大橋河岸兩側，今天下午2點半，消防局接獲報案，疑似河床地乾枯雜草火警，由於現場風勢助長，打火...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦