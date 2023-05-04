影／嘉義報廢汽車廠大火 空軍基地消防車支援超強水柱

嘉義縣明吉松汽車零件場今發生嚴重火警，現場堆滿易燃物不斷發出爆炸聲，消防隊晚上6點53分獲報到場，燃燒面積約1000平方公尺，消防水柱不夠強，水上鄉長林湘亭立即協調空軍基地消防車支援，目前火已熄滅，零件廠老闆莊添松在場外因受驚嚇，換氣過度送醫治療。

水上鄉長林湘亭說，明吉松汽車零件場火勢強大，濃煙直竄天際，汽車零件回收場有殘留機油、黑油等易燃物，現場不斷發出爆炸聲，因場地面積大，消防水柱不夠強，立即協調空軍基地消防車到場，以強力水柱控制火勢，盼盡速撲滅減少店家損失。