影／桃園黑色轎車失控連撞15汽機車 2騎士受傷站不起
桃園市51歲廖姓男子駕駛黑色轎車與范姓男子駕駛白色轎車，今天傍晚在平鎮區中豐路與環南路三段路口疑似擦撞發生車禍，廖男黑色轎車失控往右衝撞中豐路停等紅燈車輛，造成15輛汽、機車倒地損毀，當場2名機車騎士受傷無法站起送醫治療，警方正調查釐清車禍事故。
平鎮警方表示，廖姓男子駕駛黑色轎車與36歲范姓男子駕駛白色轎車，2車沿著平鎮環南路二段往中壢方向行駛，今晚6時5分，2車行經平鎮中豐路、環南路三段路口，未保持車距，廖男駕駛黑色轎車失控，往右衝撞中豐路上停等紅燈的汽機車，如同打保齡球，造成4輛汽車、11輛機車被撞，總共15輛汽機被撞受損，當場2名機車騎士受傷一度無法站起，送醫急救幸無生命危險。
警方表示，廖姓轎車、范姓轎車2車事故，2駕駛未受傷，意外造成15輛汽機車損壞，2名機車騎士受傷，警方檢測廖姓、范姓2駕駛人酒測值，均為0，車禍肇事責任正由警方調查釐清，並歸究肇事責歸屬。
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