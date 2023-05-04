嘉義水上台1線報廢汽車廠燃燒 火勢猛烈黑煙衝天際

嘉義縣水上鄉台1線喜多多宴會廳對面報廢汽車解體場，今天下午6點53分通報火警，現場大火猛烈火勢延燒，黑煙火舌直衝天際，嘉義縣消防局出動，水上、嘉太、三和、雙福、太保及鹿草，共六個分隊在現場出水線搶救中，尚無傳出有人員受困，詳細事故待縣消防局火調調查釐清。

消防隊表示，今共出動12車28人搶救，現場燃燒面積約1000平方公尺，現場堆放汽車零件等物品，易燃物多導致火勢延燒迅速，烈火濃煙直竄天際，1名在火場外的民眾，疑因情緒緊張、激動，出現換氣過度現象，已送往嘉義榮民醫院治療。

明吉松汽車零件場老闆莊添松平時熱心助人，每年都會免費提供報廢車輛給警方，供員警練習破窗，也曾提供場地給綜藝節目拍攝，莊在地方上頗受好評，畢生心血卻遭無情烈火付之一炬，友人均感到不捨。