苗縣苑裡男子涉詐欺案抗拘逃逸 警開槍逮人

苗栗縣苑裡鎮衛生所附近今天下午傳出槍響，嚇壞不少附近民眾。通霄警分局指出，台北市刑大南下拘提涉犯詐欺案的郭姓男子，過程中員警開槍擊中車窗逮人，後續由北市警方偵辦。

地方人士指出，下午4時許，聽見疑似警匪車輛追逐聲響，隨後苑裡衛生所附近巷道就傳出1聲槍響，警方事後並在現場拉起封鎖線管制人員進出，附近民眾驚恐又好奇在遠處張望。

苗栗縣警察局通霄分局指出，租屋在苑裡鎮的郭姓男子因涉犯詐欺案件，遭警方鎖定，台北市刑大員警下午持拘票欲執行拘提，郭男違抗逃逸，員警追捕過程中開1槍擊中郭男銀色休旅車的後車窗之後逮人。

通霄分局表示，案件由台北市刑大偵辦，分局僅配合支援現場管制、搜索，員警事後在郭男座車上搜出部分大麻毒品，郭男則由北市刑大員警帶回後續偵辦。