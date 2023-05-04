海巡署南援六號演練 打造太平島成為人道救援中心

海巡署會同國防部、交通部、海洋保育署及國家搜救指揮中心等機關，4月29日在南沙太平島海域實施人道救援演練（代號名稱：南援六號演練）。

海巡署表示，「南援六號」演練是為貫徹「太平島成為人道救援中心與運補基地」的南海政策。

這次演練狀況的設定，是1艘我國籍漁船載有11名船員，在太平島海域與1艘外籍商船發生碰撞事故，導致漁船機艙起火燃燒，造成人員受傷，分別跳海或落海待救，漁船緊急定位無線電信標發出遇險信號。

海巡署表示，演練總計動員3艘艦艇、無人遙控飛行載具（UAV），輔以遙控式救生圈實施救助，後續運用攔油索阻絕油污擴散，另以具醫療艙間的「嘉義艦」參與演練，透過遠距醫療與南沙醫院駐島醫師、國防部國軍高雄總醫院醫師進行三方視訊會診，呈現太平島人道救援能量。