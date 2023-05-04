快訊

報復烏克蘭襲克里姆林宮 俄回敬24架無人機大軍

假兒子Line電話求周轉38萬 桃園老父親險被騙

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市72歲徐姓老人今天透過Line軟體，接獲冒稱他兒子的來電，佯稱投資生意支付廠商貨款，急需38萬元「請父親週轉」救急，他不辨真偽趕到郵局提領，郵局人員懷疑是詐騙通報警方，員警到場拿出資料勸說，他才恍然大悟是詐騙陷阱，特別感謝警員幫忙「保住38萬元積蓄」。

平鎮警分局北勢所指出，家住平鎮區金陵路的徐姓老人，今天上午經由Line軟體，冒充他兒子的電話，該名「假兒子」與徐姓老人交談一段時間，老人竟不疑有他，「假兒子」立即說自己做生意要支付廠商貨款，急需38萬元「請父親週轉」，要求老人在Line加入廠商負責人聯繫，並將匯款帳號傳送給老人。

徐姓老人愛子心切不疑有他，立即拿存摺和印章到平鎮一間郵局，填妥匯款單向郵局人員要求兌領38萬元，一邊講手機，該局員機警詢問老人，一聽竟是詐騙手法，趕緊通知員警到場合力阻詐。

警方表示，徐姓老人起初不信警員說法，執意要匯款，警員擔心一旦匯出38萬元就不保，員警向老人說明詐騙集團「假冒親人」行騙案例，亦趁機利用警政系統查出老人要匯款的帳號是「警示帳號」，老人終於相信遇到「假兒子」詐騙，幸運保住積蓄，警方仍呼籲民眾接到不明電話可打165專線詢問或向警方求助。

平鎮徐姓老人接獲「假兒子」Line電話求助「週轉38萬元」，員警及時阻詐保住積蓄。記者曾增勳／翻攝
平鎮徐姓老人接獲「假兒子」Line電話求助「週轉38萬元」，員警及時阻詐保住積蓄。記者曾增勳／翻攝
平鎮徐姓老人接獲「假兒子」Line電話求助「週轉38萬元」，員警及時阻詐保住積蓄。記者曾增勳／翻攝
平鎮徐姓老人接獲「假兒子」Line電話求助「週轉38萬元」，員警及時阻詐保住積蓄。記者曾增勳／翻攝
平鎮徐姓老人接獲「假兒子」Line電話求助「週轉38萬元」，員警及時阻詐保住積蓄。記者曾增勳／翻攝
平鎮徐姓老人接獲「假兒子」Line電話求助「週轉38萬元」，員警及時阻詐保住積蓄。記者曾增勳／翻攝

詐騙集團 兒子 郵局

延伸閱讀

法警性騷郵局女行員 不滿被罰2萬提告輸了

母親節公益商品銷售不到5成與桃園郵政合作ｉ郵箱送禮

乾衣機、電子衣櫥入手趁這波！LG官方線上商城快閃優惠6.5折起 LINE購物下單再加碼15%回饋

小姑奇葩藉口拉她小孩創LINE群 網見「5字群組名」傻眼：退群是真理

相關新聞

影／高雄前鎮火警 濃煙驚人數公里外可見濃煙

高雄市前鎮區梧州街今天下午發生火警，濃煙竄升，數公里外可見大量黑煙竄開，消防局已出動10車25人趕往搶救，初步了解，是透天樓房起火，住戶已經...

影／im.B假債權吸金25億、5千人受害 主嫌具四海幫背景

「不動產借貸媒合平台im.B」爆出吸金詐騙，刑事局在檢方指揮下，昨天逮捕平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）及其女友、同夥共8...

連同胞也不放過！台越4嫌洗劫移工 全案曝光歸功「他」

雲林縣2名越南籍阮姓男移工日前遭台籍蔡姓男子及同國籍的阮姓、杜姓、范姓等4人擄人勒贖，共被洗劫5萬2千多元，2人還被帶往...

機捷接獲「車上隨機殺人」恐嚇 台鐵同步加強戒備

捷運恐嚇事件又一椿！桃園機場捷運今天下午接到民眾來電恐嚇，揚言要在捷運列車上隨機殺人，第一時間也通報於台北車站共構的台鐵...

海巡署南援六號演練 打造太平島成為人道救援中心

海巡署會同國防部、交通部、海洋保育署及國家搜救指揮中心等機關，4月29日在南沙太平島海域實施人道救援演練（代號名稱：南援...

臨時工拒繳拒絕酒測罰鍰18萬 經通知到案連忙籌款繳清

50歲黃姓男子前年9月間騎機車，行經台南安南區台江大道與北汕尾路遭警攔查，拒絕酒測，台南市府交通局裁罰18萬元拒繳，移送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦