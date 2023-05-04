假兒子Line電話求周轉38萬 桃園老父親險被騙
桃園市72歲徐姓老人今天透過Line軟體，接獲冒稱他兒子的來電，佯稱投資生意支付廠商貨款，急需38萬元「請父親週轉」救急，他不辨真偽趕到郵局提領，郵局人員懷疑是詐騙通報警方，員警到場拿出資料勸說，他才恍然大悟是詐騙陷阱，特別感謝警員幫忙「保住38萬元積蓄」。
平鎮警分局北勢所指出，家住平鎮區金陵路的徐姓老人，今天上午經由Line軟體，冒充他兒子的電話，該名「假兒子」與徐姓老人交談一段時間，老人竟不疑有他，「假兒子」立即說自己做生意要支付廠商貨款，急需38萬元「請父親週轉」，要求老人在Line加入廠商負責人聯繫，並將匯款帳號傳送給老人。
徐姓老人愛子心切不疑有他，立即拿存摺和印章到平鎮一間郵局，填妥匯款單向郵局人員要求兌領38萬元，一邊講手機，該局員機警詢問老人，一聽竟是詐騙手法，趕緊通知員警到場合力阻詐。
警方表示，徐姓老人起初不信警員說法，執意要匯款，警員擔心一旦匯出38萬元就不保，員警向老人說明詐騙集團「假冒親人」行騙案例，亦趁機利用警政系統查出老人要匯款的帳號是「警示帳號」，老人終於相信遇到「假兒子」詐騙，幸運保住積蓄，警方仍呼籲民眾接到不明電話可打165專線詢問或向警方求助。
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