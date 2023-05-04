改善行人安全 台南市3天開罰1942件

為維護路人行的安全，台南市警方從5月1起執行「擴大取締路口不停讓行人執法專案」，3天來開罰件數高達1942件，其中又以人行道違規停車1661件最多。

台南市警察局交通大隊今天說，從5月1日至3日，共取締車輛不停讓行人174件；人行道違規(臨時)停車1661件；取締道路障礙45件；非號誌化路口未停車再開取締62件。

違規態樣分別為人行道違規(臨時)停車，罰責為違規臨時停車處300元以上600元以下罰鍰，違規停車則處600元以上1200元以下罰鍰；車輛不停讓行人，處1200元以上3600元以下罰鍰。

至於非號誌化路口未停車再開，遇「停車再開」標誌或「停」標字未停車再開，處600元以上1800元以下罰鍰，遇「閃光紅燈」號誌未停車再開，則處900元以上1800元以下罰鍰。