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改善行人安全 台南市3天開罰1942件

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

為維護路人行的安全，台南市警方從5月1起執行「擴大取締路口不停讓行人執法專案」，3天來開罰件數高達1942件，其中又以人行道違規停車1661件最多。

台南市警察局交通大隊今天說，從5月1日至3日，共取締車輛不停讓行人174件；人行道違規(臨時)停車1661件；取締道路障礙45件；非號誌化路口未停車再開取締62件。

違規態樣分別為人行道違規(臨時)停車，罰責為違規臨時停車處300元以上600元以下罰鍰，違規停車則處600元以上1200元以下罰鍰；車輛不停讓行人，處1200元以上3600元以下罰鍰。

至於非號誌化路口未停車再開，遇「停車再開」標誌或「停」標字未停車再開，處600元以上1800元以下罰鍰，遇「閃光紅燈」號誌未停車再開，則處900元以上1800元以下罰鍰。

交通大隊表示，將加強人行道及易肇事路口執法取締，並利用轄區民眾集會時機，宣導用路人遵守「路權」觀念，並推動「路口慢看停」觀念，以加強車輛駕駛人與行人守法觀念及保障用路之安全。

為了改善路口行人安全，台南市警察局5月辦理擴大取締路口不停讓行人執法專案。記者黃宣翰／翻攝
為了改善路口行人安全，台南市警察局5月辦理擴大取締路口不停讓行人執法專案。記者黃宣翰／翻攝

人行道 台南 路口不停讓行人

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