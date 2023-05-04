改善行人安全 台南市3天開罰1942件
為維護路人行的安全，台南市警方從5月1起執行「擴大取締路口不停讓行人執法專案」，3天來開罰件數高達1942件，其中又以人行道違規停車1661件最多。
台南市警察局交通大隊今天說，從5月1日至3日，共取締車輛不停讓行人174件；人行道違規(臨時)停車1661件；取締道路障礙45件；非號誌化路口未停車再開取締62件。
違規態樣分別為人行道違規(臨時)停車，罰責為違規臨時停車處300元以上600元以下罰鍰，違規停車則處600元以上1200元以下罰鍰；車輛不停讓行人，處1200元以上3600元以下罰鍰。
至於非號誌化路口未停車再開，遇「停車再開」標誌或「停」標字未停車再開，處600元以上1800元以下罰鍰，遇「閃光紅燈」號誌未停車再開，則處900元以上1800元以下罰鍰。
交通大隊表示，將加強人行道及易肇事路口執法取締，並利用轄區民眾集會時機，宣導用路人遵守「路權」觀念，並推動「路口慢看停」觀念，以加強車輛駕駛人與行人守法觀念及保障用路之安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言