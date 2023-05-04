警署招募年輕民防和義警 資深分隊長曝「不可能任務」

警政署擴大招募18到40歲民防、義警，為協助支援軍事勤務任務，對於招募年輕人加入民防一事，高雄資深民防分隊長徐永忠直言，是「不可能的任務」；徐說，曾試圖招募10多人，但不到半年，幾乎全部走光，剩下的一人還是父母和他關係好才願留下；他指出，警署推動此措施，缺少誘因，很難招到年輕人。

警政署下指令，擴大招募18歲到40歲的民防、義警人員，任務包括協助支援軍事勤務任務，傳出為了招募，第一線員警還要舉牌、發傳單，高雄市不少分局接獲命令後，多數分局第一時間先在臉書官網張貼招募訊息，有分局透過區里、民間社團或Line群組，廣發招募訊息。

有基層員警指出，民防年輕化當然是好事，但應該透過民防法，利用各種多元管道去推廣，而不是單靠警察去招募，警察不是推銷員也不是業務員，什麼都丟給警察也不合理。

對於警政署招募民防和義警，一鼓作氣將年齡下修到最年輕18歲、最長為40歲的做法，高雄市有10餘年從事民防協勤民力的資深分隊長徐永光坦言，要年輕人當民防是不可能任務。

徐永光說，分隊的民防人員有28人，預備隊員20餘人，多數年齡在5、60歲以上，除自強活動經費由政府補助外，他自掏腰包讓隊員每半年聚餐一次、有600元生日禮金、年終有四台50吋的液晶電視可抽獎，才能維持一定人數。

徐表示，之前也曾試圖招募過年輕人，10多人報到後，因民防晚上要值班，加上沒薪水，年輕人根本無法賺錢，不到半年時間全部走光，剩下的一人留下來是因父母和他關係好，看在他面子上才願留下來。