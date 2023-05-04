灑水車急切右迴轉撞機車 騎士險被車輾人車跌摔輕傷

63歲張姓男子今天上午開著一輛灑水車，行經新北市蘆洲區環堤大道與復興路口時，張男違規急切右迴轉準備上溪美越堤道，卻不慎與後方陳男所騎機車發生碰撞，導致陳男人車倒地險被輾過，所幸陳男僅肢體擦傷送醫沒有大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查，至於違規迴轉則依道交條例開單舉發。

據了解63歲張姓男子，今天上午7時39分左右，他開著一輛灑水車沿著新北市蘆洲區環堤大道往五股方向直行，途中行經環堤大道與復興路口時，他違規急切右迴轉準備開上溪美越堤道，導致後方陳男（40歲）所騎機車閃避不及直接撞上。