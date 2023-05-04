影像曝光！竹市轎車行經路口沒減速 撞飛雙載騎士1樓高

新竹市成功路65巷今早近8點發生一起嚴重車禍，2輛汽車、2輛機車撞成一團，路面車體零件四散，一片狼籍。車禍畫面下午曝光，轎車行經路口時不明原因偏離車道，毫無減速直接撞上待轉機車，騎士與乘客當場被撞飛一層樓高，幸無生命危險。

依據路旁的監視器畫面，一輛黑色轎車直行準備通過路口，未料突然偏移車道，並直接撞上正在路口準備左轉的機車，機車騎士雖有發現轎車直衝過來，但反應不及，當場被轎車撞飛，撞擊力道之大，造成轎車擋風玻璃碎裂，車體零件等也四散車道。