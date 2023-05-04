機捷又遭隨機殺人威脅 要求「撤銷對顏寬恒的起訴」

機場捷運再收恐怖攻擊通知！警政署署長信箱今天下午2時許收到一封署名「顏寬恒」電子郵件，內容聲稱要在機場捷運車廂對路人無差別攻擊，警方已動員戒備，同時通知與機捷鄰近的台鐵各站提防，但不排除惡作劇可能。

警方調查，恐嚇信要求「撤銷對顏寬恒的起訴，否則12小時後進入A1台北車站隨機進入某列車對旅客攻擊並投擲燃燒彈」，由於內容與機捷近幾個月所收恐嚇威脅類似，且是境外IP，因此懷疑是同一人所為。