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機捷又遭隨機殺人威脅 要求「撤銷對顏寬恒的起訴」
機場捷運再收恐怖攻擊通知！警政署署長信箱今天下午2時許收到一封署名「顏寬恒」電子郵件，內容聲稱要在機場捷運車廂對路人無差別攻擊，警方已動員戒備，同時通知與機捷鄰近的台鐵各站提防，但不排除惡作劇可能。
警方調查，恐嚇信要求「撤銷對顏寬恒的起訴，否則12小時後進入A1台北車站隨機進入某列車對旅客攻擊並投擲燃燒彈」，由於內容與機捷近幾個月所收恐嚇威脅類似，且是境外IP，因此懷疑是同一人所為。
桃園市警局接獲通報，局長吳坤旭隨即指示保安大隊霹靂小組、刑大科偵隊和鑑識中心支援捷運警察隊，於機捷各站點加強巡查，偵測廁所及垃圾桶有無爆裂物。警方截至目前未發現異狀，但仍提醒民眾提高警覺。
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