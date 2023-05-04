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竹北多起國中生被詐騙！家長急報案「同學都遭殃」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市近日發生多起國中學生臉書帳號被盜用，卻沒報警，盜用者再冒名發訊息給臉書圈的同學，誘騙協助支付遊戲費用，未料詐騙集團還利用話術騙走國中生帳號，取得臉書再繼續行騙，這兩天至少有4名竹北的國中生受害，其中一名家長今天緊急報案，他擔心說「我兒子的臉書、蘋果帳號都被盜走，還搶不回來，詐騙集團還繼續在騙。」

李姓家長很擔心還有其他國中生受騙，今天一早向新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方求助，希望能揭露詐騙的手法，這名家長已被盜刷2.9萬元，詢問兒子的同學後，才發現已有3位學生也被詐騙，分別損失1萬、5千等費用。

他指出，詐騙集團先盜用兒子同學的臉書，然後這幾天一直跟兒子聯絡，後來又請兒子幫忙支付遊戲費用，還告訴對方「明天去學校會還錢。」因此他兒子就用電信的小額支付，還把驗證碼給詐騙集團使用，等到他發現帳單竟是一筆筆1950元的小額費用，累積後竟高達2.9萬，兒子得知被騙後，也相當的後悔。

李姓家長無奈，這位原先被盜用臉書的同學，發現後，竟沒有去報警，且臉書還被詐騙集團使用，導致他兒子也成為受害者。後來詐騙集團利用話術，將他兒子蘋果帳號、臉書帳號等騙走，他詢問後才知道，原來兒子相信該詐諞集團冒名的同學，還給了對方密碼，結果這些都用同一組密碼，然後詐騙集團再利用他兒子臉書，騙取同學的錢。

他今天一早緊急到派出所報案，目前已有4位國中生被詐騙，就怕詐騙集團使用相同模式，在竹北的地帶橫行，讓更多學生掉入陷阱，蒙受損失。

他也請業者來止付，並且追蹤該款遊戲軟體，也怕有集團在幕後利用遊戲軟體來洗錢，希望不要再有學生被騙，避免不法之徒進行「友情詐騙」管道。

新竹縣竹北市近日發生多起國中學生臉書帳號被盜用，盜用者再冒名發訊息給臉書圈的同學，誘騙協助支付遊戲費用。圖／民眾提供
新竹縣竹北市近日發生多起國中學生臉書帳號被盜用，盜用者再冒名發訊息給臉書圈的同學，誘騙協助支付遊戲費用。圖／民眾提供
李姓家長提供兒子與同學的對話紀錄，希望不要再有人被騙了。圖／民眾提供
李姓家長提供兒子與同學的對話紀錄，希望不要再有人被騙了。圖／民眾提供

詐騙集團 兒子 國中生

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