恐嚇隨機攻擊旅客 警研判又是陸生張海川涉案

桃園捷警隊今天表示，接獲恐嚇訊息，要求撤銷對國民黨籍前立委顏寬恒的起訴，否則將在列車內隨機攻擊；初步研判是曾涉及多次恐嚇的中國籍學生張海川涉案，目前結合警力加強巡檢中。

桃園捷運警察隊今天向媒體表示，下午接獲匿名民眾於警政署署長信箱，要求「撤銷對顏寬恒的起訴、否則12小時後進入A1台北車站隨機進入某列車對旅客攻擊並投擲燃燒瓶」；顏寬恒在4月26日被台中地檢署依貪污治罪條例、竊占、偽造文書等罪嫌起訴。

警方表示，已由保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心等警力支援捷警隊，以維護桃園機場捷運全線運載安全，並巡視站體月台層、穿堂層、售票處等，以無線電波偵測器及金屬探測器就機捷各站體內可疑處所進行安全檢測。

警方調查，今年2月、4月間也曾接獲類似恐嚇訊息，包括揚言在桃園機場捷運台北車站放炸彈等，當時研判犯嫌應為同一人，就是曾經來台交換的中國籍張姓學生，本次犯嫌應該也是這名張姓學生。

桃園大眾捷運股份有限公司下午也發布新聞稿表示，接獲捷運警察隊轉知隨機攻擊訊息後，已報警並在全線車站公共區域及各班列車加強巡檢，目前尚未發現可疑人事物。