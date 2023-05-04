機車違規遇攔查乘客突狂奔 警民聯手逮到通緝犯

台中第五警分局員警日前攔查1輛違規機車時，坐在後座的黃男突然拔腿狂奔，員警見狀騎車追緝，1名見義勇為男子協助將黃男攔住，警方事後查出黃男通緝身分，將他依法押解歸案。

台中市政府警察局第五分局今天表示，水湳派出所警員施志賢4月30日下午2時多，騎車巡邏行經北屯區中清路二段與水湳路口時，發現一部雙載機車停等紅燈時超越停止線，便攔停駕駛並要求熄火查證身分。

2名男子坐在機車上等待查證時，駕駛配合警方報出身分證號碼後，此時後座的31歲黃男突然下車舉止可疑，警方便要求他至路旁報出身分，但黃男先佯裝配合，突然乘隙拔腿狂奔逃逸。

員警見狀趕緊騎上警用機車追緝，黃男為躲避在騎樓中來回奔跑還撞到路人，此時一名見義勇為的路人協助將黃男攔住，讓員警順利將黃男控制並呼叫支援。

支援警力到達後要求黃男出示身分，但他表示身上沒有證件，報出的資料也顯示查無此人，黃男接著用手機出示身分證照，但警方查詢證號卻發現與黃男的面貌不符，他則辯稱是高中時期照片，在無法確認身分的情況下，警方便將他帶返警局查證。

黃男在警局內，仍堅持身分證照片為他高中時期的照片，警方便詢問其他資料確認，但他連家人的姓名都無法回答，只好自行報出正確身分。

經警方查證，黃男為新北地檢署發布的毒品通緝犯，全案詢問後將他依法押解歸案。