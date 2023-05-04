影／遭戲稱猴子保齡球國手儲備員 騎士路口翹孤輪GG了

桃園市22歲江姓男子，昨下午行經欲通過中壢環中東路與後興路二段路口，加速時拉起前輪翹起，結果失控自摔，人車直接撞向對向BMW轎車，誇張行徑全被PO上網，雙方均無酒駕也暫不提告，警方也依道路交通管理處罰條例開罰，將江男依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

昨下午5時許正值下班尖峰時刻車流交織，只見江男騎乘機車於由環中東路與後興路二段口人行道上，往後興路二路口方向行駛，過程中閃避多輛轉彎汽車，準備通過路口時突加速拉起前輪翹起。

只見此一舉動造成機車失控後自摔，機車滑行擦撞對向38歲周姓女子所駕駛轎車頭，張男也摔離機車倒在一旁，所幸僅輕微擦傷，警方獲報到場後，雙方酒測值為0並於現場表示暫互不提告，警方完成現場圖繪製並調閱周邊監視錄影畫面，將依道路交通管理處罰條例開罰，並以公共危險罪嫌函送江男至桃檢偵辦。

依道路交通管理處罰條例第 43 條第1項第1款，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。刑法第 185 條損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來設備或以他法致生往來危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。