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影／遭戲稱猴子保齡球國手儲備員 騎士路口翹孤輪GG了

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市22歲江姓男子，昨下午行經欲通過中壢環中東路與後興路二段路口，加速時拉起前輪翹起，結果失控自摔，人車直接撞向對向BMW轎車，誇張行徑全被PO上網，雙方均無酒駕也暫不提告，警方也依道路交通管理處罰條例開罰，將江男依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

昨下午5時許正值下班尖峰時刻車流交織，只見江男騎乘機車於由環中東路與後興路二段口人行道上，往後興路二路口方向行駛，過程中閃避多輛轉彎汽車，準備通過路口時突加速拉起前輪翹起。

只見此一舉動造成機車失控後自摔，機車滑行擦撞對向38歲周姓女子所駕駛轎車頭，張男也摔離機車倒在一旁，所幸僅輕微擦傷，警方獲報到場後，雙方酒測值為0並於現場表示暫互不提告，警方完成現場圖繪製並調閱周邊監視錄影畫面，將依道路交通管理處罰條例開罰，並以公共危險罪嫌函送江男至桃檢偵辦。

依道路交通管理處罰條例第 43 條第1項第1款，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。刑法第 185 條損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來設備或以他法致生往來危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

不過危險行徑遭民眾PO網後，引發網友一面倒撻伐「猴子表示：那群猴子看好了我只挑BMW下手誰有我狠」、「就喜憨兒一個ㄚ挑車子撞就對了」、「什麼車不撞跑去撞貴的有勇氣」、「危險駕駛24000+賠米漿 車賣一賣囉」、「保齡球國手儲備員」、「希望這次的學費，能讓猴子進化成人」。

桃園中壢環中東路與後興路二段口，江姓男子昨下午行經欲通過路口加速時拉起前輪翹起，造成機車失控自摔更滑行波及對向BMW轎車，誇張行徑全被錄。圖／翻攝自LINE社會事新聞影音社群
桃園中壢環中東路與後興路二段口，江姓男子昨下午行經欲通過路口加速時拉起前輪翹起，造成機車失控自摔更滑行波及對向BMW轎車，誇張行徑全被錄。圖／翻攝自LINE社會事新聞影音社群
桃園中壢環中東路與後興路二段口，有名22歲的江姓男子昨下午行經欲通過路口加速時拉起前輪翹起，造成機車失控自摔更滑行波及對向BMW轎車。圖／翻攝自LINE社會事新聞影音社群
桃園中壢環中東路與後興路二段口，有名22歲的江姓男子昨下午行經欲通過路口加速時拉起前輪翹起，造成機車失控自摔更滑行波及對向BMW轎車。圖／翻攝自LINE社會事新聞影音社群
桃園中壢環中東路與後興路二段口，有名22歲的江姓男子昨下午行經欲通過路口加速時拉起前輪翹起，造成機車失控自摔更滑行波及對向BMW轎車，所幸無大礙。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢環中東路與後興路二段口，有名22歲的江姓男子昨下午行經欲通過路口加速時拉起前輪翹起，造成機車失控自摔更滑行波及對向BMW轎車，所幸無大礙。記者翁唯真／翻攝

猴子 自摔 提告

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