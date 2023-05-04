酒醉移工與計程車司機糾紛 兩警拉扯噴辣椒水制伏

一名移工今天酒後搭計程車稱要到台中市外埔區工作，載抵一家公司廠房前，他堅稱司機載錯廠區，雙方發生糾紛，警方獲報派員警到場處理，兩名男警剛開始要拉酒醉男到一旁，移工沒穿上衣，兩警捉不住，追到道路對面，最後對他噴辣椒水制伏，帶回派出所將法辦。

兩名警察與酒醉移工拉扯過程，有人經過看到，錄影後PO在臉書我愛大甲2，畫面中，男警從外埔區一家公司門口，要帶移工離開現場，移工拒絕，不斷掙脫，他沒穿上衣，兩警剛開始捉不住，移工跑到路中的計程車旁，再跑到路邊，警察拿出手銬，也對他噴辣椒水。

警方調查，移工酒後搭計程車要到工廠工作，到現場時堅稱司機載錯地點，可能雙方語言問題溝通不良，員警到場勸阻不聽，雙方拉扯，將依妨害公務罪嫌法辦。