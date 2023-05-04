酒醉移工與計程車司機糾紛 兩警拉扯噴辣椒水制伏
一名移工今天酒後搭計程車稱要到台中市外埔區工作，載抵一家公司廠房前，他堅稱司機載錯廠區，雙方發生糾紛，警方獲報派員警到場處理，兩名男警剛開始要拉酒醉男到一旁，移工沒穿上衣，兩警捉不住，追到道路對面，最後對他噴辣椒水制伏，帶回派出所將法辦。
兩名警察與酒醉移工拉扯過程，有人經過看到，錄影後PO在臉書我愛大甲2，畫面中，男警從外埔區一家公司門口，要帶移工離開現場，移工拒絕，不斷掙脫，他沒穿上衣，兩警剛開始捉不住，移工跑到路中的計程車旁，再跑到路邊，警察拿出手銬，也對他噴辣椒水。
警方調查，移工酒後搭計程車要到工廠工作，到現場時堅稱司機載錯地點，可能雙方語言問題溝通不良，員警到場勸阻不聽，雙方拉扯，將依妨害公務罪嫌法辦。
有網友看到影片說，警察捉人動作太斯文，也有網友質疑為何兩警捉不住一嫌犯，另有網友說警察工作辛苦，請大家將心比心；資深警察說，酒醉男子身材精瘦，沒穿上衣，不容易捉住身體，對方沒拿武器，警察如果使用警棍制伏，又可能被質疑執法過當。
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