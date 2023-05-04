接獲隨機攻擊訊息 桃捷：加強巡檢未發現異樣

有民眾宣稱將在桃園機場捷運列車上隨機殺人。桃捷公司今天表示，接獲捷運警察隊轉知隨機攻擊訊息後，已報警並在全線車站公共區域及各班列車加強巡檢，目前尚未發現可疑人事物。

有媒體報導，台鐵今天下午接獲桃園機場捷運行控中心通知，有民眾宣稱將在桃園機場捷運列車上隨機殺人，也有民眾寄出恐嚇信件至警政署長信箱，揚言要在桃園機場捷運列車上隨機殺人。

桃園大眾捷運股份有限公司下午發布新聞稿表示，捷運警察隊轉知有隨機攻擊訊息後，運務處人員立即啟動A1台北車站安全保護SOP作業，第一時間報警，並會同捷運警察隊、消防隊人員、保全人員、清潔人員共同展開安全巡檢作業，同時在全線車站公共區域及各班列車加強巡檢。

桃捷公司表示，目前為止，確認未發現可疑人事物，仍將持續巡檢，增加車站及列車巡檢頻率，留意進出車站可疑人、事、物，呼籲乘客勿恐慌，安心搭乘。