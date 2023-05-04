老翁無照騎機車 高屏大橋撞死在路邊停車穿雨衣的老婦

屏東縣74歲翁姓老翁無照騎機車去年8月行經高屏大橋時，未注意車前狀況，撞上因下小雨將機車停在機慢車道，在一旁穿雨衣的80多歲許姓老婦，老婦倒地頭部外傷併顱內出血等，傷重送醫不治。屏東地院判處翁姓老翁過失致死罪，處有期徒刑6個月，緩刑兩年，並應履行附表事項，分期給付家屬100萬元。

判決指出，去年8月30日下午14點55分，翁姓老翁騎機車從高屏大橋屏東端往高雄行駛，在台1線392.8公里處時，許姓老婦因遇到下小雨，將機車停在機慢車道右側路旁，穿粉紅色雨衣，翁男未注意車前狀況，當場撞上老婦，老婦倒地受傷，送醫後傷重不治，老婦的女兒提告。