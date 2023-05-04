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老翁無照騎機車 高屏大橋撞死在路邊停車穿雨衣的老婦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣74歲翁姓老翁無照騎機車去年8月行經高屏大橋時，未注意車前狀況，撞上因下小雨將機車停在機慢車道，在一旁穿雨衣的80多歲許姓老婦，老婦倒地頭部外傷併顱內出血等，傷重送醫不治。屏東地院判處翁姓老翁過失致死罪，處有期徒刑6個月，緩刑兩年，並應履行附表事項，分期給付家屬100萬元。

判決指出，去年8月30日下午14點55分，翁姓老翁騎機車從高屏大橋屏東端往高雄行駛，在台1線392.8公里處時，許姓老婦因遇到下小雨，將機車停在機慢車道右側路旁，穿粉紅色雨衣，翁男未注意車前狀況，當場撞上老婦，老婦倒地受傷，送醫後傷重不治，老婦的女兒提告。

屏東地院審理後，翁姓老翁無照騎機車，發生過失肇事，造成被害人死亡，無可挽救的遺憾。考量審理時坦承犯行，也與被害人家屬調解成立，分期給付賠償家屬100萬元（不含強制汽車責任險），且已給付賠償50萬元，告訴人同意給予翁姓老翁附條件緩刑宣告，宣告緩刑2年，可上訴。

翁姓老翁無照騎機車在高屏大橋上，撞死停在機車道旁穿雨衣的機車老婦。圖為高屏大橋快車道、機慢車道分開，示意圖。記者劉星君／攝影
翁姓老翁無照騎機車在高屏大橋上，撞死停在機車道旁穿雨衣的機車老婦。圖為高屏大橋快車道、機慢車道分開，示意圖。記者劉星君／攝影

屏東縣 車道 車禍

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