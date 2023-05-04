老翁無照騎機車 高屏大橋撞死在路邊停車穿雨衣的老婦
屏東縣74歲翁姓老翁無照騎機車去年8月行經高屏大橋時，未注意車前狀況，撞上因下小雨將機車停在機慢車道，在一旁穿雨衣的80多歲許姓老婦，老婦倒地頭部外傷併顱內出血等，傷重送醫不治。屏東地院判處翁姓老翁過失致死罪，處有期徒刑6個月，緩刑兩年，並應履行附表事項，分期給付家屬100萬元。
判決指出，去年8月30日下午14點55分，翁姓老翁騎機車從高屏大橋屏東端往高雄行駛，在台1線392.8公里處時，許姓老婦因遇到下小雨，將機車停在機慢車道右側路旁，穿粉紅色雨衣，翁男未注意車前狀況，當場撞上老婦，老婦倒地受傷，送醫後傷重不治，老婦的女兒提告。
屏東地院審理後，翁姓老翁無照騎機車，發生過失肇事，造成被害人死亡，無可挽救的遺憾。考量審理時坦承犯行，也與被害人家屬調解成立，分期給付賠償家屬100萬元（不含強制汽車責任險），且已給付賠償50萬元，告訴人同意給予翁姓老翁附條件緩刑宣告，宣告緩刑2年，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言