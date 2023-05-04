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連同胞也不放過！台越4嫌洗劫移工 全案曝光歸功「他」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣2名越南籍阮姓男移工日前遭台籍蔡姓男子及同國籍的阮姓、杜姓、范姓等4人擄人勒贖，共被洗劫5萬2千多元，2人還被帶往外縣市汽車旅館控制行動，趁犯嫌熟睡之際才能逃出報案，警方訊後移送法辦，全案依擄人勒贖等罪聲押4人獲准。

越南籍阮姓、杜姓、范姓男子以打工名義來台，因缺錢花用，和台灣籍蔡姓男子共組擄人勒贖集團，在網路跟販賣二手電子用品的越籍阮男談定於麥寮面交，沒想到竟「假買賣真擄人」，趁機洗劫阮男身上所有財物。

4人食髓知味，要求阮男打電話請友人拿錢來贖身，阮不敢得罪、乖乖照辦，拜託其另一名阮姓同事帶現金1萬7千多元，未料4嫌拿到錢後，也把前來救人的阮男押起來，再強迫他打電話回越南請家人匯款，得手越南盾2700萬元、等同台幣3萬5千多元。

2名被害人趁嫌犯熟睡時趁隙逃出，慌張向雇主哭訴遭人勒贖，雇主報警後，雲林地檢署檢察官施家榮指揮縣警局刑大掃黑專責隊、台分局偵查隊及台中市政府警察局烏日分局等組專案小組偵辦，前天起陸續在雲林、高雄等地拘提蔡、阮、杜、范等4人到案，因嫌疑重大，檢方今向法院聲請羈押獲准。

警方調查，該集團利用越籍被害人在台語言、資訊不對等的弱勢處境及不敢報案心態，以強盜、勒贖威脅財產及生命安全，將持續追查是否還有其他被害人。

雲林縣2名越南籍阮姓男移工日前遭台籍蔡姓男子及同國籍的阮姓、杜姓、范姓等4人，以面交買賣二手電子產品手法擄人勒贖，共被洗劫5萬2千多元。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣2名越南籍阮姓男移工日前遭台籍蔡姓男子及同國籍的阮姓、杜姓、范姓等4人，以面交買賣二手電子產品手法擄人勒贖，共被洗劫5萬2千多元。記者陳苡葳／翻攝
由台籍、越籍4名男子組成的擄人勒贖集團，洗劫2名阮姓被害人得手5萬2千多元。記者陳苡葳／翻攝
由台籍、越籍4名男子組成的擄人勒贖集團，洗劫2名阮姓被害人得手5萬2千多元。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警察局刑事警察大隊副大隊長楊志盛說明擄人勒贖案情。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警察局刑事警察大隊副大隊長楊志盛說明擄人勒贖案情。記者陳苡葳／攝影

越南 雲林 語言

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