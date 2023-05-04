警力有限民力無窮 義警幹部不信會去打仗

「警力有限，民力無窮」是警政署前署長姚高橋在30年前擔任高雄市警局長期間，為社區警政，運用民力防竊、防搶所喊出的口號。延用至今，最近員警耳熟能響的這8個字，又在街頭或警方舉辦的活動場所出現，不過，是用來召募民防、義警人員。

員警說，警政署為召募民防、義警，甚至訂出勸募到1人加入民防、義警行列，就給1次嘉獎，許多員警有人開始向親友招手，有人則透過捐血或地方舉辦的小活動，與義警分隊，一起為民防、義警召募人力宣傳。

高雄市警局民防官警說，由於民防、義警年齡老化，今年召募民防、義警，警方也希望加入行列的新血可以年輕化，好執行民防法規定的民防工作，除了治安協勤、搶救重大災害、傳遞空襲情報、協助防空疏散避難及空襲災害防護，當然也包含「支援軍事勤務」。

警方召募的民防、義警人力，將以年齡層區劃人力編組，將40歲以下的民力列為「應變組」，一旦發生重大災害或勤務便投入相關勤務工作；40歲到50歲人力列「機動組」協助交通疏導等勤務，50歲以上列「勤務組」負責支援協勤。