快訊

涉勾結詐團派出所前所長起底 曾偷前女友30萬遭判刑、還酒駕撞車

勾結詐團洩辦案進度 寧夏派出所所長葉育忻聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警力有限民力無窮 義警幹部不信會去打仗

聯合報／ 記者林保光／即時報導

「警力有限，民力無窮」是警政署前署長姚高橋在30年前擔任高雄市警局長期間，為社區警政，運用民力防竊、防搶所喊出的口號。延用至今，最近員警耳熟能響的這8個字，又在街頭或警方舉辦的活動場所出現，不過，是用來召募民防、義警人員。

員警說，警政署為召募民防、義警，甚至訂出勸募到1人加入民防、義警行列，就給1次嘉獎，許多員警有人開始向親友招手，有人則透過捐血或地方舉辦的小活動，與義警分隊，一起為民防、義警召募人力宣傳。

高雄市警局民防官警說，由於民防、義警年齡老化，今年召募民防、義警，警方也希望加入行列的新血可以年輕化，好執行民防法規定的民防工作，除了治安協勤、搶救重大災害、傳遞空襲情報、協助防空疏散避難及空襲災害防護，當然也包含「支援軍事勤務」。

警方召募的民防、義警人力，將以年齡層區劃人力編組，將40歲以下的民力列為「應變組」，一旦發生重大災害或勤務便投入相關勤務工作；40歲到50歲人力列「機動組」協助交通疏導等勤務，50歲以上列「勤務組」負責支援協勤。

高雄市鳳山義警分隊長黃太春已參加義警整整40年，他說，支援軍事勤務也是法上面寫的，只是到現在沒修過法，除了戒嚴時期要動員參加勤務訓練、閱兵，也只都後勤或協勤工作，不曾真正支援軍事，要是真的戰爭，每個人躲也躲不掉，義警也可能只是後勤救助，而且現代戰爭模式不同，他相信，不可能被派去第一線打仗。

義警常在夜裡協勤，義警幹部不相信會真正投入戰爭。圖／黃太春提供
義警常在夜裡協勤，義警幹部不相信會真正投入戰爭。圖／黃太春提供
高雄市義警最近常在各種地方活動召募新血。圖／黃太春提供
高雄市義警最近常在各種地方活動召募新血。圖／黃太春提供

高雄市

延伸閱讀

台北民防、義警、義交大隊長聯合布達 市長蔣萬安親發聘書

美官員觀摩民安演習恐引陸不滿？江啟臣質疑：有何理由

首次納入民安演習 役政署：建構替代役民防大軍

新北消防二、六大隊長今辦布達 強化職務歷練提升救災

相關新聞

影／im.B假債權吸金25億、5千人受害 主嫌具四海幫背景

「不動產借貸媒合平台im.B」爆出吸金詐騙，刑事局在檢方指揮下，昨天逮捕平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）及其女友、同夥共8...

最慘新竹受害人遭倒520萬元 im.B新竹受害者組自救會

不動產借貸媒合平台im.B傳詐騙25億元，受害人全台高達數千人，新竹地區同樣有不少受害者求救無門，乾脆自組自救會，甚至找...

連同胞也不放過！台越4嫌洗劫移工 全案曝光歸功「他」

雲林縣2名越南籍阮姓男移工日前遭台籍蔡姓男子及同國籍的阮姓、杜姓、范姓等4人擄人勒贖，共被洗劫5萬2千多元，2人還被帶往...

機捷又受威脅 不明男子稱要在車廂無差別攻擊

機場捷運再收恐怖攻擊通知！警政署署長信箱今天下午2時許收到一封署名「顏寬恒」電子郵件，內容聲稱要在機場捷運車廂對路人無差...

機捷接獲「車上隨機殺人」恐嚇 台鐵同步加強戒備

捷運恐嚇事件又一椿！桃園機場捷運今天下午接到民眾來電恐嚇，揚言要在捷運列車上隨機殺人，第一時間也通報於台北車站共構的台鐵...

影／高雄前鎮火警 濃煙驚人數公里外可見濃煙

高雄市前鎮區梧州街今天下午發生火警，濃煙竄升，數公里外可見大量黑煙竄開，消防局已出動10車25人趕往搶救，初步了解，是透天樓房起火，住戶已經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦