從種菜郎變強盜 雲林破獲首例越南移工網路擄人勒贖

雲林地檢署指揮警方接獲報案，有居住台灣的越南移工，組成擄人勒贖集團，成員還有台灣人，兩天來積極追查，並先後在高雄和雲林等地逮捕四名成員，其中只有一名蔡姓男子是台灣人，經查同夥的三名越南移工，曾經在雲林縣二崙鄉從事種菜工作，才與蔡男結識，因越南移工人生地不熟，才找蔡男加入同夥一起犯案，這也是國內第一起越南移工強盜擄人勒贖案，檢警追查是否有其他受害人。

雲林檢警指出，今年四月中旬，住台中的被害越南男子阮A在台灣中古物品交易網拍賣iPhone，由蔡男和3名越南移工組成的犯罪集團，即在網路搜尋下手對象，看到阮A在賣手機，即表明想買但因都是越南人匯款不方便，於是相約當面以現金買賣，阮A不疑有他，即依約定赴約交易。

不料，阮A赴約後，該集團四人就控制其行動，除將阮A身上手機和少許錢搜刮一空，還要他拿錢才放人，阮A被迫請來朋友阮B帶錢來贖人，殊不知，阮B交付1萬7千元，嫌犯非但沒有放人，還再把阮男B押起來，並叫阮B的家人從越南匯款贖人，其家屬匯越南盾2700萬元、等同台幣3萬5千多元。

阮A和阮B均被控在台中和彰化的不知地點處所長達約十多個小時，趁嫌犯在睡覺時分別逃出獲救，檢警隨即展開追查，警方從最近逃逸移工清查，發現曾在雲林縣二崙鄉受僱從事種菜的阮姓、杜姓及范姓及一名蔡姓台籍男子涉有重嫌，兩天來分頭在雲林和高雄逮捕四人。

警方清查該犯罪集團的關係，發現三名越南犯嫌在今年初曾受僱到二崙鄉一家蔬菜農場從事種菜，才和同在該農場上班的蔡姓男子結識，四人因缺錢，才共組犯罪集團專找網購商店下手，蔡男為台灣人地方熟，租屋和開車工作由他負責。