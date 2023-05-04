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imB借貸平台涉吸金 主嫌四海幫成員遭送辦

中央社／ 台北4日電

網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。刑事局昨天拘提遭通緝的四海幫成員、平台負責人曾男等8嫌到案，他辯稱因投資失利才行騙，已知39人被害逾上億元。

警政署刑事局今天召開記者會，偵查第七大隊副大隊長許忠彥表示，台北地檢署4月底指揮偵辦不動產借貸媒合平台imB涉嫌吸金案，經查其為台灣金隆科技股份有限公司自民國104年起成立經營，利用對外辦活動和親友互相介紹方式，藉由網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金。

待被害人遭誘騙投資後，再由台灣金隆公司每月依投資人認購的債權支付其利息，但從111年12月起便未依限支付利息與清償本金，使得投資被害人血本無歸，為龐氏騙局手法。

根據警方調查發現，網路借貸媒合平台imB是由主嫌50歲曾男和張姓女友成立，並由曾父掛名公司負責人，夥同顏女（公司協理）、黃男（公司發言人）、洪男（營運處長）、詹男（業務主管）及潘男（財務）等人共同分工、經營運作。

同時，他們還組成營運處持續招攬下線吸收資金，偽造假虛偽不實的高報酬債權案件，供不特定人認購，使投資人支付款項購買不存在的債權案件。

據了解，主嫌曾男因詐欺、重利和妨害自由等案遭通緝，且為四海幫海鐵堂成員；張女則另為川晟投資公司負責人，主要處理此平台吸金金流部分。

經初步清查，截至4月底止，已有39名被害人向警方報案，吸收資金達1億5000萬餘元，其中單一被害最高金額為3300萬元。

專案小組經數日偵搜，於昨天兵分多路至宜蘭縣、雙北市和桃園市搜索台灣金隆公司、川晟投資公司及曾男住處等12個地點，陸續於宜蘭1間飯店拘提曾男和張女，以及其他6嫌到案。

同時，查扣現金新台幣300萬元、各式名牌包（箱）48個、名酒22箱、犯案用手機18支、會員名冊和虛偽債權文件等贓證物。

曾男辯稱，他是因投資失利所致才行騙。

全案詢後，刑事局今天將8嫌依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪解送北檢偵辦。

國民黨立委吳怡玎昨天召開記者會指出，此案外傳受害金額約25億元，但以自救會群組人數超過5000人，金額恐超過此數字。

吸金 利息 通緝

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