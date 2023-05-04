貨車誤闖機慢車道卡困三重力行地下道 恐吞1800元罰單

53歲李姓男子昨天下午開著一輛貨車，沿著新北市三重區力行路2段直行，途中行經力行地下車道，疑因恍神開入機車專用道內，導致李男人車卡在機車道內，警方獲報花了一個多小時，才順利協助貨車退出機車道。李男沒有酒駕，事故原因待查，警方針對違規行駛機慢車道部分，則依法開單舉發。

據了解53歲李姓男子，昨天下午近5時許開著一輛貨車，沿著新北市三重區力行路2段往中正路方向直行。途中行經力行路地下車道，疑因一時恍神，不慎把車開入機車專用道內，導致李男人車卡在機車道內進退兩難，還勾落機車道內電線。