獨／基隆小四生驚傳墜樓亡 市府獲校安通報檢警調查

基隆市某國小一名小四學生，昨天放學離開學校後，在外面的地方發生墜樓情況，送醫不治，已由警方報請檢方相驗調查，釐清墜樓原因。市府已接獲校安意外通報，目前原因還在了解中。

學校指出，對於昨天下午放學後，學生因為意外發生令人遺憾且悲傷的事，感到十分不捨，難以置信且哀慟。因為發生這樣的意外，學校孩子可能會出現衝擊，學校已經啟動輔導機制，但目前已由檢警調查處理，學校對外沒有說明。

市府已接獲學校校安通報，一名小學生在放學後，在校外的環境發生墜樓意外，學生已經離世，目前原因還在了解查證中，尚不知確切原因，學校已啟動輔導機制，安撫及輔導相關學生。

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