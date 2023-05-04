老人失蹤失智症近3成 警：指紋捺印是走失最後一道防線
屏東縣65歲以上長者近20萬人，屏東縣警局指出，台灣失智症協會統計，65歲以上13人有1人罹患失智症，警政署統計，65歲以上失蹤人口，因失智症走失占近3成。屏東縣警局、社會處、長照處合作，失智長者家屬可向警局申請「自願指紋捺印」建檔，藉由全國連線，快速識別走失人員身分，協助找到回家的路。
屏東縣警局長蔡文峰說，指紋捺印可說是「走失的最後一道防線」，若長者有指紋建檔，走失時就透過全國連線，快速找到身分與聯絡方式。縣警局鑑識科指出，去年長者指紋捺印472名，今年迄今有238名。
屏東縣警局鑑識科建議，失智長者家屬可向警察局申請「自願指紋捺印」建檔服務，縣警局轄下各分局設有固定式或攜帶式指紋掃描設備，捺印過程快速、乾淨、簡單，指紋資料將上傳警政署指紋電腦資料庫，資料全國連線，快速識別走失人員身分，連繫家屬，找到回家的路。
警察局也與長照處合作，每半年陸續到縣內各公、私立長照機構協助居民們指紋建檔，若民眾家中有相關服務需求，也可到鄰近分局偵查隊申請捺印，機關團體可聯繫警察局鑑識科，08-7327546。
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