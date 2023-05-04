永康男墜樓命案 檢警相驗他腰部有槍傷 母哭：被從13樓丟下來

丁姓男子昨日中午從台南永康住宅大樓13樓墜落中庭，警消獲報封鎖現場，發現丁男明顯死亡，身上還有疑似槍傷，當晚逮捕5名涉案人。檢警中午相驗指出，死者高處墜落造成頭頸胸部多處骨折 、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部雖有槍傷，但沒進腹腔 ，真正的墜落死亡原因，尚解剖鑑定及檢察官進一步調查。

丁母指控，兒子在超商打工，超商店長以兒子手腳不乾淨等理由要求賠償，她緊急匯了20萬元，可兒子仍被人從高樓推下，讓她無法接受，希望警方能盡速還原真相。丁母泣不成聲，對方從13樓將人丟下來，這麼殘忍，這樣是對的嗎？