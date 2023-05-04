最慘新竹受害人遭倒520萬元 im.B新竹受害者組自救會

不動產借貸媒合平台im.B傳詐騙25億元，受害人全台高達數千人，新竹地區同樣有不少受害者求救無門，乾脆自組自救會，甚至找上立委林思銘求助，其中最慘有一名竹北的受害者一人就遭詐520萬元，其餘每人損失金額也多在數百萬元。

據新竹地區受害者說法，原本是希望藉投資來還房貸，沒想到如今遭打回原形，更有受害者無奈連續遭遇FTX暴雷及im.B事件，讓原本論及婚嫁的感情「老婆也不結了」，其中許多受害者受害金額都高達數百萬元，受害金額在200萬到500萬元之間不等，竹北更有名受害者遭詐520萬元，竹東也有受害者一人遭詐440萬元。

桃園市府勞動局昨派員到母公司川晟集團，但現場大門緊閉、無人回應，不僅投資人遭詐騙，就連集團員工遭資遣也未給資遣費；有新竹地區的受害者不惜北上桃園市調查站，希望尋求調查官協助報案。

據了解，im.B號稱民眾購買債權後，投資報酬率達5到8%，吸引不少民眾投資，但日前平台負責人曾國緯疑似挪用資金，無法拿出投資利潤時，發行「假標」再籌集民眾拿錢投資，只到日前撐不下去，騙局才被爆出。

新竹受害者自組自救會，已經分別向新竹縣市調查站求助，但有受害者指出，前往調查站想報案，卻被新竹縣調查站人員告知已不收案，但可做報案諮詢，目前案件由桃園市調查立案統一處理。

林思銘表示，近日已經有受害者找上門來求助，希望聯合新竹地區的im.B受害者們召開記者會，控訴血汗錢遭捲走，如今血本無歸，且不少受害者甚至是借貸投資，現在不僅本金全遭詐騙，還欠一屁股債。