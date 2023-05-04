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30多公斤圓木墩椅不翼而飛 瘦弱婦趁夜搬走椅子

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區住戶將重30多公斤的「圓木墩」原木椅子搬出門口，等候家裡整理後再搬進屋，可是擱放門口幾小時後，這座圓木墩卻不翼而飛。

據了解，高雄市小港區鳳福路方姓居民家裡要整修房子，4月28日晚間7點多，他將屋內重30多公斤的圓木墩椅搬出門口，暫時擱置，他心想，這麼重的椅子應該不會被偷，沒想到，隔天凌晨1點多，他卻發現門口的圓木墩椅就平白不見，當天向警方報案。

小港警分局調閱監視器，發現28日深夜11點多，1名戴運動帽、穿短褲的瘦弱婦人，原來推推車進出鳳福路，涉嫌偷走方姓住家的圓木墩椅。

警方循線找到鄭姓婦人（69歲），果然在鄭婦家找到圓木墩椅，鄭婦坦承涉案，稱當天看到木椅擺放路邊，誤以為木椅是他人丟棄，才將木椅撿回家。警方依竊盜罪嫌將鄭婦移送法辦。

高雄居民家的30多公斤圓木墩椅不翼而飛，警方在瘦弱婦人家裡找到椅子。記者林保光／翻攝
高雄居民家的30多公斤圓木墩椅不翼而飛，警方在瘦弱婦人家裡找到椅子。記者林保光／翻攝
鄭姓婦人以推車涉嫌偷走30多公斤圓木墩椅。記者林保光／翻攝
鄭姓婦人以推車涉嫌偷走30多公斤圓木墩椅。記者林保光／翻攝

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