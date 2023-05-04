彰化站23歲僑生墜軌、火車司機員急煞 月台旅客嚇到抖不停

台鐵彰化火車站昨晚發生墜軌事件， 23歲馬來西亞籍鄭姓僑生在區間車將進站時，突然墜落軌道，幸好火車司機緊急煞車，僑生雖被撞擦傷，幸無生命危險，但也耽誤2284班次北上區間車半個多小時才再開車，有月台上的乘客目睹僑生墜落，嚇到顫抖不停，僑生為何墜落軌道，鐵路警察還在釐清中。

這起墜軌事件發生在昨晚10點23分，台鐵2284車次區間車即將駛入彰化火車站時，鄭姓僑生突然從月台墜入軌道，幸好台鐵司機員有看到人墜落，緊急煞車，僑生被撞上後，多處擦傷，身上也有血跡，不過意識清楚，還能行走，在警消協助下，還可以爬消防梯上月台，他表示，胸部疼痛，臉和手腳都有擦傷，褲子都破了，被送醫治療。

除了延誤區間車上約200多名乘客，約延誤半個多小時才開車，也有月台上的旅客說目睹該生在她面前「跳下去」，嚇到手抖個不停，久久難以回神，一旁民眾也說「好恐怖」。