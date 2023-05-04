新北故障機車放路邊隔天不見了 調監視器一看….小貨車載走

20歲陳姓男子這個月2日騎車經過新北市泰山區大科一路301巷口，突然機車故障他索性將機車停在路邊後離去。沒想到隔天上午他返回牽車，卻發現機車不見了。警方受理調閱監視器畫面發現機車被一輛貨車載走，昨天下午循線在仁德路上找到失竊車，目前警方已鎖定丁姓竊嫌涉案，正循線查緝他到案說明。

據了解，20歲陳姓男子這個月2日上午10時許，他騎車經過新北市泰山區大科一路301巷口，突然機車故障怎麼也發不動，陳男索性把機車停放於路旁離去。翌日上午9時50分左右他返回大科一路301巷口牽車，卻發現機車不見了。