快訊

澳交換生「老鼠藥中毒」案情不單純？ 外媒：台灣警方已介入調查

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

解讀克里姆林宮「無人機爆炸」：刺殺普丁？假旗行動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在台逾期居留10年 一個急撇頭...他拒檢掙逃不成被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

31歲越南籍阮姓男子在台逾期居留近10年，昨天傍晚他在新北市新莊區福壽街遇警拒檢，雙方拉扯他脫去上衣試圖逃跑，被民眾看見與警聯手合力將他壓制在地，支援警力趕抵帶回偵辦，警詢後依妨害公務罪嫌移法法辦；另違反入出國及移民法則移送移民署收容。

據了解31歲越南籍阮姓男子，2012年持工作簽證抵台從事製造業技工工作，未料2013年時無故曠職多次被撤銷居留證，至此他便四處躲藏工地打臨工維生。昨天傍晚5時50分許，他獨自來到新北市新莊區福壽街17號錢買晚餐。

新莊警分局中港所員警柯展明巡邏經過，見阮男急撇轉頭，柯員覺得有異欲趨前盤查，不料阮男見警走來想拔腿逃跑被警衝前攔下，雙方在馬路上拉扯。過程中阮男脫衣掙逃，被一旁民眾看見衝前協助警方壓制，隨後支援警力趕抵將阮男上銬帶回派出所偵辦。

有民眾全程目擊警方逮捕逾期居留移工，事後將錄影畫面上傳LINE社群「社會事新聞影音」。對此新莊警方表示，逾期居留移工涉拒檢、拒捕，警詢後依妨害公務罪嫌將他移法法辦；另違反入出國及移民法則移送移民署收容。

越南籍阮姓男子在台逾期居留10年，昨天傍晚被新莊警方逮捕移送移民署收容。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
越南籍阮姓男子在台逾期居留10年，昨天傍晚被新莊警方逮捕移送移民署收容。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
越南籍阮姓男子在台逾期居留10年，昨天傍晚被新莊警方逮捕移送移民署收容。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
越南籍阮姓男子在台逾期居留10年，昨天傍晚被新莊警方逮捕移送移民署收容。圖／LINE社群《社會事新聞影音》

延伸閱讀

流通近5千萬元 新竹地下銀行專做移工、外配生意

影／見警棄車拔腿就跑連鞋都掉了 太平警查獲1失聯移工

農業缺工嚴重 柯文哲：政府特赦讓8萬脫逃移工合法化

每月只花1千 泰國移工蘇拉才工作積極自律獲全國模範移工

相關新聞

新竹成功路轎車撞待轉機車 1女學生骨折、共4人送醫

新竹市成功路65巷今天早上近8點發生一起嚴重車禍，現場2輛汽車、2輛機車撞成一團，路面車體零件四散，傷者倒地不起，警消獲...

30多公斤圓木墩椅不翼而飛 瘦弱婦趁夜搬走椅子

高雄市小港區住戶將重30多公斤的「圓木墩」原木椅子搬出門口，等候家裡整理後再搬進屋，可是擱放門口幾小時後，這座圓木墩卻不...

彰化站23歲僑生墜軌、火車司機員急煞 月台旅客嚇到抖不停

台鐵彰化火車站昨晚發生墜軌事件， 23歲馬來西亞籍鄭姓僑生在區間車將進站時，突然墜落軌道，幸好火車司機緊急煞車，僑生雖被...

新北故障機車放路邊隔天不見了 調監視器一看….小貨車載走

20歲陳姓男子這個月2日騎車經過新北市泰山區大科一路301巷口，突然機車故障他索性將機車停在路邊後離去。沒想到隔天上午他...

在台逾期居留10年 一個急撇頭...他拒檢掙逃不成被逮

31歲越南籍阮姓男子在台逾期居留近10年，昨天傍晚他在新北市新莊區福壽街遇警拒檢，雙方拉扯他脫去上衣試圖逃跑，被民眾看見...

撞見車禍男子滿臉是血 休假消防員衝現場搶救

桃園市八德區建德路今天上午傳出一起汽機車對撞事故，造成機車涂姓駕駛全身多處撕裂傷及右手骨折，後腦杓還不斷冒鮮血，幸有休假...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦