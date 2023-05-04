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在台逾期居留10年 一個急撇頭...他拒檢掙逃不成被逮
31歲越南籍阮姓男子在台逾期居留近10年，昨天傍晚他在新北市新莊區福壽街遇警拒檢，雙方拉扯他脫去上衣試圖逃跑，被民眾看見與警聯手合力將他壓制在地，支援警力趕抵帶回偵辦，警詢後依妨害公務罪嫌移法法辦；另違反入出國及移民法則移送移民署收容。
據了解31歲越南籍阮姓男子，2012年持工作簽證抵台從事製造業技工工作，未料2013年時無故曠職多次被撤銷居留證，至此他便四處躲藏工地打臨工維生。昨天傍晚5時50分許，他獨自來到新北市新莊區福壽街17號錢買晚餐。
新莊警分局中港所員警柯展明巡邏經過，見阮男急撇轉頭，柯員覺得有異欲趨前盤查，不料阮男見警走來想拔腿逃跑被警衝前攔下，雙方在馬路上拉扯。過程中阮男脫衣掙逃，被一旁民眾看見衝前協助警方壓制，隨後支援警力趕抵將阮男上銬帶回派出所偵辦。
有民眾全程目擊警方逮捕逾期居留移工，事後將錄影畫面上傳LINE社群「社會事新聞影音」。對此新莊警方表示，逾期居留移工涉拒檢、拒捕，警詢後依妨害公務罪嫌將他移法法辦；另違反入出國及移民法則移送移民署收容。
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