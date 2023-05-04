撞見車禍男子滿臉是血 休假消防員衝現場搶救

桃園市八德區建德路今天上午傳出一起汽機車對撞事故，造成機車涂姓駕駛全身多處撕裂傷及右手骨折，後腦杓還不斷冒鮮血，幸有休假路過的消防員幫忙按壓止血，撐到救護車抵達，防止情況繼續惡化，不過目前仍在急診室搶救中；八德警分局初步調查，事故與涂男未依規定二段式左轉有關，呼籲用路人應遵守標線號誌行駛。

幫忙搶救傷患的消防員是桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊的鄭亘辰，他表示自己剛好有事經過建德路附近，突然聽到一聲長達數秒的煞車聲，接著又聽到巨大撞擊聲響，直覺是嚴重車禍，可能需要幫忙，所以下車查看，約莫5分鐘後找到事故現場，而現場只見涂姓男子滿臉是血倒在地上。

涂姓男子因車禍受創嚴重，頭部及全身多處撕裂傷，右手變形骨折，後腦杓還不斷冒出鮮血；鄭亘辰見狀隨即向鄰近工地及路過民眾徵求濕紙巾、衛生紙，檢傷後便幫忙按壓傷口止血，救護車抵達後，他也幫忙包紮和說明傷勢情況，最後由其他同事協助送醫。

八德警方初步調查汽車駕駛謝姓男子的酒測值為0，涂男則是抽血檢測中，而事件發生疑與涂男未依規定二段式左轉有關，不過詳細原因有待進一步詢問釐清。