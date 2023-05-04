快訊

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

影／消防工時新制中央地方不同調 時代力量籲檢討

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導

今天剛好是國際消防員日，時代力量黨團與消防員工作權益促進協會一同召開記者會，致敬每位消防員賣命第一線，全年無休預防火災、搶救災害、緊急救護，國家制度交付消防員這些重責大任，卻未給予消防員健全保障。

立委邱顯智首先表示，今天是國際消防員日，2019 年大法官釋字785指出消防員的工時及加班費規範不足，違反憲法健康權，透過基層團體長期爭取、時代力量不斷追打，敲開消防改革第一步。然今年一月工時新制上路後，卻爆出各縣市消防局執行亂象，如休息時間零碎、備勤時間未計入工時、限制隊員安排連續休假等，導致基層權益嚴重受損。

邱顯智指出，近期消防署終於公告《消防機關超勤加班費核發修正要點》，其中刪除加班換嘉獎的規定，也明定超勤換補休的制度。邱顯智委員呼籲，中央接下來應加強監督，協助地方落實，避免一國多制的情形發生；同時要求消防署兌現承諾，儘速會同地方縣市政府消防局及消防員基層團體，共同針對工時新制中央地方不同調的狀況積極檢討。

今天剛好是國際消防員日，時代力量黨團與消防員工作權益促進協會一同召開記者會，致敬每位消防員賣命第一線，全年無休預防火災、搶救災害、緊急救護，國家制度交付消防員這些重責大任，卻未給予消防員健全保障。記者季相儒／攝影
今天剛好是國際消防員日，時代力量黨團與消防員工作權益促進協會一同召開記者會，致敬每位消防員賣命第一線，全年無休預防火災、搶救災害、緊急救護，國家制度交付消防員這些重責大任，卻未給予消防員健全保障。記者季相儒／攝影

延伸閱讀

新竹成功路轎車撞待轉機車 1女學生骨折、共4人送醫

鄭正鈐獲國民黨提名爭取連任 批民進黨政府失能又缺德

影／竹北天坑吞特斯拉 邱顯智質疑縣長楊文科放水

竹北天坑吞特斯拉 邱顯智起底建商黑歷史：工地成足球場大小坑洞

相關新聞

新竹成功路轎車撞待轉機車 1女學生骨折、共4人送醫

新竹市成功路65巷今天早上近8點發生一起嚴重車禍，現場2輛汽車、2輛機車撞成一團，路面車體零件四散，傷者倒地不起，警消獲...

通緝犯在安平民宅行竊 南警逮人車上起出大批贓物

桃園44歲葉姓男子因放火案未到案執行，遭桃園地檢署發布通緝後，駕車四處逃逸。葉涉嫌在台南市安平區犯下一起民宅竊案，台南市...

影／王鴻薇爆泰山黑幕 指警察介入會議鬧場

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎今舉行記者會，泰山企業召開審計委員會，討論配股事宜，董事劉偉龍為阻礙會議，疑似授意刑事警察局長李...

獨／高雄警眷派出所PO照宣傳保健品 害慘夫記過、另3警申誡

高雄楠梓警分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所推銷保健食品，不僅自拍陪丈夫值班畫面，還將送貨到警所、員警瘦身照，上傳網...

影／見警棄車拔腿就跑連鞋都掉了 太平警查獲1失聯移工

台中市警局太平分局新平派出所員警前天騎機車巡邏，發現一群形跡可疑的外籍人士準備上一輛廂型車，於是上前盤查，對方見狀棄車，...

泰山爭經營權 警會中帶走獨董 王鴻薇疑：刑事局長指示

泰山企業經營權之爭延燒，日前發生刑事局警察以保護、防止黑道脅迫為由，到泰山審計會議帶走獨董杜英達，使會議中斷。國民黨立委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦