影／消防工時新制中央地方不同調 時代力量籲檢討
今天剛好是國際消防員日，時代力量黨團與消防員工作權益促進協會一同召開記者會，致敬每位消防員賣命第一線，全年無休預防火災、搶救災害、緊急救護，國家制度交付消防員這些重責大任，卻未給予消防員健全保障。
立委邱顯智首先表示，今天是國際消防員日，2019 年大法官釋字785指出消防員的工時及加班費規範不足，違反憲法健康權，透過基層團體長期爭取、時代力量不斷追打，敲開消防改革第一步。然今年一月工時新制上路後，卻爆出各縣市消防局執行亂象，如休息時間零碎、備勤時間未計入工時、限制隊員安排連續休假等，導致基層權益嚴重受損。
邱顯智指出，近期消防署終於公告《消防機關超勤加班費核發修正要點》，其中刪除加班換嘉獎的規定，也明定超勤換補休的制度。邱顯智委員呼籲，中央接下來應加強監督，協助地方落實，避免一國多制的情形發生；同時要求消防署兌現承諾，儘速會同地方縣市政府消防局及消防員基層團體，共同針對工時新制中央地方不同調的狀況積極檢討。
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