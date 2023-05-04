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通緝犯在安平民宅行竊 南警逮人車上起出大批贓物
桃園44歲葉姓男子因放火案未到案執行，遭桃園地檢署發布通緝後，駕車四處逃逸。葉涉嫌在台南市安平區犯下一起民宅竊案，台南市警四分局員警以車追人，昨天傍晚5點多在嘉義縣逮捕葉，在他車內查獲一批來源不明古玩、串珠飾品、藝品，警詢後依竊盜罪嫌法辦，並解送地檢署發監執行。
台南市安平區安平路4月21日發生一起住宅竊盜案，屋主發現擺放於門前花瓶不翼而飛，警方接獲報案後故循線追查，鎖定通緝在案且居無定所的葉姓男子涉有重嫌。
警方以車追人，經連日埋伏終，昨天在嘉義縣六腳鄉某超商前地區逮獲葉嫌，並於其車內查獲一批來源不明古玩、串珠飾品、藝品、電子產品、銅線、金屬剪、及女性私密貼身內衣褲一批。
據了解，葉否認偷竊，但對車上物品來源交代不清。葉因放火燒毀建物案，被判刑11年8月未到案執行遭桃園地檢署通緝，涉毒品案桃園地檢署通緝，另因詐欺判刑1年未執行橋頭地檢署通緝。
警詢後依竊盜罪嫌法辦，通緝部分送交發監執行外，警方將針對本案起獲贓物作擴大清查，呼籲相關物品遭竊之民眾可聯絡台南市警四分局偵查隊06-2958885出面指認。
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