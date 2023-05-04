快訊

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝犯在安平民宅行竊 南警逮人車上起出大批贓物

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

桃園44歲葉姓男子因放火案未到案執行，遭桃園地檢署發布通緝後，駕車四處逃逸。葉涉嫌在台南市安平區犯下一起民宅竊案，台南市警四分局員警以車追人，昨天傍晚5點多在嘉義縣逮捕葉，在他車內查獲一批來源不明古玩、串珠飾品、藝品，警詢後依竊盜罪嫌法辦，並解送地檢署發監執行。

台南市安平區安平路4月21日發生一起住宅竊盜案，屋主發現擺放於門前花瓶不翼而飛，警方接獲報案後故循線追查，鎖定通緝在案且居無定所的葉姓男子涉有重嫌。

警方以車追人，經連日埋伏終，昨天在嘉義縣六腳鄉某超商前地區逮獲葉嫌，並於其車內查獲一批來源不明古玩、串珠飾品、藝品、電子產品、銅線、金屬剪、及女性私密貼身內衣褲一批。

據了解，葉否認偷竊，但對車上物品來源交代不清。葉因放火燒毀建物案，被判刑11年8月未到案執行遭桃園地檢署通緝，涉毒品案桃園地檢署通緝，另因詐欺判刑1年未執行橋頭地檢署通緝。

警詢後依竊盜罪嫌法辦，通緝部分送交發監執行外，警方將針對本案起獲贓物作擴大清查，呼籲相關物品遭竊之民眾可聯絡台南市警四分局偵查隊06-2958885出面指認。

葉姓男通緝犯涉嫌在台南市安平區犯下民宅竊案，警方在他車內查獲一批來源不明古玩、串珠飾品、藝品，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
葉姓男通緝犯涉嫌在台南市安平區犯下民宅竊案，警方在他車內查獲一批來源不明古玩、串珠飾品、藝品，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
葉姓男通緝犯涉嫌在台南市安平區犯下民宅竊案，警方在他車內查獲一批來源不明古玩、串珠飾品、藝品，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
葉姓男通緝犯涉嫌在台南市安平區犯下民宅竊案，警方在他車內查獲一批來源不明古玩、串珠飾品、藝品，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

延伸閱讀

高雄通緝犯藏楠梓區大樓改槍械 警方圍捕驚見達姆彈

安平再生水廠增供至2萬噸 台南供應總量近5萬噸

台南水情嚴峻空運模組趕工 安平再生水廠供水增至2萬

人算不如天算 計程車違停…女通緝犯遭警盤查落網

相關新聞

新竹成功路轎車撞待轉機車 1女學生骨折、共4人送醫

新竹市成功路65巷今天早上近8點發生一起嚴重車禍，現場2輛汽車、2輛機車撞成一團，路面車體零件四散，傷者倒地不起，警消獲...

通緝犯在安平民宅行竊 南警逮人車上起出大批贓物

桃園44歲葉姓男子因放火案未到案執行，遭桃園地檢署發布通緝後，駕車四處逃逸。葉涉嫌在台南市安平區犯下一起民宅竊案，台南市...

影／王鴻薇爆泰山黑幕 指警察介入會議鬧場

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎今舉行記者會，泰山企業召開審計委員會，討論配股事宜，董事劉偉龍為阻礙會議，疑似授意刑事警察局長李...

獨／高雄警眷派出所PO照宣傳保健品 害慘夫記過、另3警申誡

高雄楠梓警分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所推銷保健食品，不僅自拍陪丈夫值班畫面，還將送貨到警所、員警瘦身照，上傳網...

影／見警棄車拔腿就跑連鞋都掉了 太平警查獲1失聯移工

台中市警局太平分局新平派出所員警前天騎機車巡邏，發現一群形跡可疑的外籍人士準備上一輛廂型車，於是上前盤查，對方見狀棄車，...

泰山爭經營權 警會中帶走獨董 王鴻薇疑：刑事局長指示

泰山企業經營權之爭延燒，日前發生刑事局警察以保護、防止黑道脅迫為由，到泰山審計會議帶走獨董杜英達，使會議中斷。國民黨立委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦