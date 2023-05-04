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影／王鴻薇爆泰山黑幕 指警察介入會議鬧場

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎今舉行記者會，泰山企業召開審計委員會，討論配股事宜，董事劉偉龍為阻礙會議，疑似授意刑事警察局長李西河指示警察到場，強行帶走主席杜英達獨董，並惡意中斷會議進行。

王鴻薇公布會議影帶，指出劉偉龍董事竟報案稱會議主席杜英達遭恐嚇，警察約十餘人到場帶走杜英達獨董，雖然杜英達本人在影片中多次說明自己沒有被恐嚇，但是警方不但沒有離開，還配合劉偉龍把杜英達帶走到便利商店，讓涉內線交易炒股的國寶集團總裁朱國榮與杜英達對話，這種類似黑幫電影的劇情竟在台灣發生。

王鴻薇質疑，杜英達與朱國榮對話，警察像小弟在一旁坐陪，而警方報告竟稱，整個行動都是刑事局長友人報案，再由局長直接指示，請問這個友人是誰，這個友人如何讓李西河指揮刑事局掃黑大隊掃到上市公司去，

立委王鴻薇（中）、吳怡玎今天舉行記者會，指出董事劉偉龍為阻礙公司議事進行，授意刑事警察局長李西河指示警察到場關切疑似黑道介入，強行帶走主席杜英達獨董，並惡意中斷會議。記者潘俊宏／攝影
立委王鴻薇（中）、吳怡玎今天舉行記者會，指出董事劉偉龍為阻礙公司議事進行，授意刑事警察局長李西河指示警察到場關切疑似黑道介入，強行帶走主席杜英達獨董，並惡意中斷會議。記者潘俊宏／攝影
立委王鴻薇（中）、吳怡玎（左）今天舉行記者會，指出董事劉偉龍為阻礙公司議事進行，授意刑事警察局長李西河指示警察到場關切疑似黑道介入，強行帶走主席杜英達獨董，並惡意中斷會議。記者潘俊宏／攝影
立委王鴻薇（中）、吳怡玎（左）今天舉行記者會，指出董事劉偉龍為阻礙公司議事進行，授意刑事警察局長李西河指示警察到場關切疑似黑道介入，強行帶走主席杜英達獨董，並惡意中斷會議。記者潘俊宏／攝影

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