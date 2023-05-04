影／王鴻薇爆泰山黑幕 指警察介入會議鬧場

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎今舉行記者會，泰山企業召開審計委員會，討論配股事宜，董事劉偉龍為阻礙會議，疑似授意刑事警察局長李西河指示警察到場，強行帶走主席杜英達獨董，並惡意中斷會議進行。

王鴻薇公布會議影帶，指出劉偉龍董事竟報案稱會議主席杜英達遭恐嚇，警察約十餘人到場帶走杜英達獨董，雖然杜英達本人在影片中多次說明自己沒有被恐嚇，但是警方不但沒有離開，還配合劉偉龍把杜英達帶走到便利商店，讓涉內線交易炒股的國寶集團總裁朱國榮與杜英達對話，這種類似黑幫電影的劇情竟在台灣發生。