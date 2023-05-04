獨／高雄警眷派出所PO照宣傳保健品 害慘夫記過、另3警申誡

高雄楠梓警分局右昌派出所一名警員的妻子，在派出所推銷保健食品，不僅自拍陪丈夫值班畫面，還將送貨到警所、員警瘦身照，上傳網路行銷，被網友狠酸員警淪減肥代言人，由於違反駐地安全紀律，分局已提報市警局，將該名警員記過處分，另所長、值班幹部及入鏡警員遭記申誡處分。

網路各社群4月28日，瘋傳一則影片，地點在楠梓警分局某派出所，只見影片中，一名戴著口罩的濃妝女子，送各式樣的保健食品到派出所，下方照片還留言，「今天當送貨小妹，警察也瘋瘦瘦飲料」。

瘋傳的影片和照片內容中，只見警員身上掛著「值班」牌，妻子也陪坐在值班台；另有註明一名警員從叔叔變哥哥，瘦下來後直接被倒追，宛若減肥廣告代言人，被當宣傳行銷；連坐在值班台值班的員警接下訂貨，也被拍下「倩影」。

還有一名他縣市的所長接下訂的養生飲料，被稱讚是「史上最帥氣的鮮肉所長」。

影片瘋傳後，有網友狠酸，高雄警淪保健品直銷微商代言廣告，警員夫值班，警眷妻在旁陪上班；靠北Police也有網友貼文，質疑「現在駐地是隨便阿貓阿狗能隨便進入兜售保健食品嗎」。

影片瘋傳後，分局曾發聲明強調，現場值班幹部未制止拍攝，將予以行政懲處，以示警惕；另加強教育宣導，禁止在駐地從事購物等非公務行為，以維駐地安全。

經分局調查後，認為該件事有損警察形象，以及違反駐地安全維護、「警察人員不得經營商業及投機事業」規定，以該名警員讓妻子在駐地行銷保健食品，卻未制止，向市警局提報記過處分，另所長、值班幹部以及入鏡拍照的警員，各記申誡處分，警眷警所行銷保健食品的行為，害慘警夫等4人，該件懲處案已送市警局核報審議。

此外，左營警分局員警執勤廟會時，有2名制服員警分別被拍下抽菸及滑手機一事，原本分局對外發新聞稿強調，要對抽菸警員記2支申誡加重處分。

由於臉書靠北Police有網友發文，多數網友一面倒，有網友指該名抽菸警員級數已頂天，還願意交整，抽個菸提神而已，也被檢舉，警察真的很悲哀；由於網友有不同看法，左營警分局對於2員警的懲處，仍無法定奪，尚在審議中。