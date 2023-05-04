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影／見警棄車拔腿就跑連鞋都掉了 太平警查獲1失聯移工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局太平分局新平派出所員警前天騎機車巡邏，發現一群形跡可疑的外籍人士準備上一輛廂型車，於是上前盤查，對方見狀棄車，拔腿就跑，其中一人逃跑間連鞋子都掉了，最後攔查到1名優姓印尼籍逾期居留移工，解送移民署地區專勤隊續辦。

據了解，優姓移工與同鄉友人四處到各工地當任臨時工。警方也向上追溯源，並追查有無涉及不法。

新平派出所王、鍾姓員警前天下午近5時，騎車巡邏，行經太平區環中東路3段、樹孝路口273巷口時，發現一群外籍人士在人行道上左顧右盼、形跡可疑，準備上一輛廂型車，於是二名員警一左、一右包抄廂型車，並上前盤查。

這群人見狀不敢上車，全數往前方人行步道奔逃，其中一人在逃跑時，一隻鞋掉在人行道上，警方見狀立即追趕，並攔查其中1名男子，經確認為26歲優姓印尼籍逾期居留移工，並解送移民署地區專勤隊續辦。

台中市警局太平分局新平派出所員警前天騎機車巡邏，攔查到1名優姓印尼籍逾期居留移工，解送移民署地區專勤隊續辦。記者趙容萱／翻攝
台中市警局太平分局新平派出所員警前天騎機車巡邏，攔查到1名優姓印尼籍逾期居留移工，解送移民署地區專勤隊續辦。記者趙容萱／翻攝

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