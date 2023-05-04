新竹成功路轎車撞待轉機車 1女學生骨折、共4人送醫

新竹市成功路65巷今天早上近8點發生一起嚴重車禍，現場2輛汽車、2輛機車撞成一團，路面車體零件四散，傷者倒地不起，警消獲報到場送醫，幸傷者都無生命危險。據警方初判，疑肇事轎車未注意前方狀況，直接撞上待轉車輛再波及其他車輛釀禍。

新竹市交通隊交安組指出，一輛小客車今天早上行駛在成功路上，疑似未注意前方路口情形，直接將左前方等待左轉的機車撞倒，接著又失控波及到另輛機車與汽車，總共釀成4車、4人受傷，經送醫救治都沒有生命危險。

警方指出，4車駕駛都沒有酒駕，肇事的轎車駕駛也沒有生病等異樣，尚無法確定當時車速，疑似因為沒有注意前方車況釀禍，詳細事故原因仍待釐清。

現場4名傷者因車禍碰撞受傷，消防局緊急加派車輛協助救護送醫，傷者分別為16歲女學生、意識清楚，左小腿骨折；47歲男性意識清楚，左臂骨折，四肢擦傷；39歲男性意識清楚，右肩疼痛；43歲男性、意識清楚，頭部及右腳疼痛，4人都無生命危險。

市議員林彥甫表示，鐵道路三段過中正路接成功路因為路型偏移，常常發生交通事故，先前已有要求交通處對此路口改善，沒想到昨天才向交通處追蹤，回應說近期已提案向營建署申請交通環境改善工程經費，但尚未核定，沒想到今天發生嚴重事故。